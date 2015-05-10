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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Фиорентина
Эмполи - Фиорентина: обзор матча 10 мая 2015
Эмполи
10.05.2015, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 3
Завершен
Фиорентина
28'
Р. Сапонара
77'
Л. Мчедлидзе
4'
Й. Иличич
57'
М. Салах
68'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Фиорентина
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
82'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
77'
ГОЛ! 2:3!
Л. Мчедлидзе
Пас отдал
Р. Сапонара
77'
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Пуччарелли
72'
68'
ГОЛ! 1:3!
Й. Иличич
67'
Замена
С. Савич
️️️️
М. Ричардс
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Кроче
64'
62'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Джилардино
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
Пас отдал
Й. Иличич
46'
Замена
М. Салах
️️️️
Ф. Бернардески
33'
Желтая карточка
Х. Варгас
ГОЛ! 1:1!
Р. Сапонара
28'
23'
Желтая карточка
М. Бадель
4'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
33
Нето
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
16
Лорини
26
Тонелли
24
Ругани
4
Хюсай
16
Вальдифиори
15
Весино
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
3-4-1-2
33
Нето
4
Ричардс
15
Басанта
2
Гонсало
20
Аквилани
7
Писарро
47
Бадель
11
Варгас
10
Бернардески
72
Иличич
19
Джилардино
11
Кроче
10
Зелински
10
Зелински
11
Кроче
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
20
Пуччарелли
10
Тавано
10
Тавано
20
Пуччарелли
4
Ричардс
15
Савич
15
Савич
4
Ричардс
19
Джилардино
14
Фернандес
14
Фернандес
19
Джилардино
10
Бернардески
10
Салах
10
Салах
10
Бернардески
Остались в запасе
Эмполи
Фиорентина
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Эмполи - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Карло Кастеллани
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