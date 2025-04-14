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  • «Наполи» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2025

«Наполи» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2025

14 апреля 2025, 20:35
Наполи
14.04.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 0
Завершен
Эмполи
18' С. Мактоминей 56' Р. Лукаку 61' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Маттео Политано
(К) ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Эмполи
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
37
Оливера
22
Ррахмани
15
Жуан
70
Маццокки
11
Гилмор
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
3-2-3-1-1
32
Васкес
35
Мариануччи
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
13
Кэкачей
33
Грасси
6
Хендерсон
10
Фаццини
11
Гьяси
94
Эспозито
70
Маццокки
37
Спинаццола
37
Спинаццола
70
Маццокки
15
Жуан
16
Марин
16
Марин
15
Жуан
11
Гилмор
8
Биллинг
8
Биллинг
11
Гилмор
9
Лукаку
16
Нгонг
16
Нгонг
9
Лукаку
21
Политано
18
Распадори
18
Распадори
21
Политано
2
Вити
24
Эбуехи
24
Эбуехи
2
Вити
13
Кэкачей
10
Самбья
10
Самбья
13
Кэкачей
6
Хендерсон
21
Коваленко
21
Коваленко
6
Хендерсон
10
Фаццини
29
Коломбо
29
Коломбо
10
Фаццини
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Луис Хаса
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
70
Луис Хаса
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Наполи - Эмполи
1
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
15
Офсайды
1
0
Количество передач
533
306
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Эмполи», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Эмполи»

«Наполи» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Наполи
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