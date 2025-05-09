10 мая на стадионе «Карло Кастеллани» состоится важный матч 36-го тура Серии А между «Эмполи» и «Пармой». Для хозяев это, возможно, последний шанс зацепиться за выживание в элите, тогда как «Парма» стремится укрепить свои позиции и окончательно избежать зоны вылета. Обе команды испытывают трудности в сезоне, поэтому матч обещает быть напряжeнным и с большим вниманием к обороне.

«Эмполи»

Ситуация у «Эмполи» критическая: команда занимает 19-е место с 25 очками и не может победить уже 20 матчей подряд. В последних 5 встречах коллектив забил лишь 4 мяча (0.8 в среднем за игру) и пропустил 10 (2.0 за игру), что говорит о серьезных проблемах в обороне. Основная надежда в атаке – Себастьяно Эспозито, у которого на счету 10 голов в 34 матчах, однако поддержка партнeров пока недостаточна для положительных результатов. Несмотря на кризис, дома команда борется до последнего и старается контролировать мяч.

«Парма»

После 35 туров у «Пармы» 32 очка и 16-е место в таблице. Команда показывает более стабильные результаты по сравнению с соперником: за последние 5 матчей – 5 забитых и 5 пропущенных мячей (по 1.0 в среднем за игру). Анж-Йоан Бонни остается главным бомбардиром с 6 голами. «Парма» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч, что демонстрирует хорошую дисциплину и организацию игры. На выезде команда действует осторожно, но при случае способна наказать за ошибки.

Факты о командах

25 очков после 35 туров.

Не побеждает в 20 матчах подряд.

Пропускает в 5 последних матчах.

В последних 5 играх: 4 забитых и 10 пропущенных.

«Парма»

32 очка после 35 туров.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

В последних 5 играх: 5 забитых и 5 пропущенных.

Личные встречи 25% (2) 50% (4) 25% (2) 11 Забитых мячей 10 1.38 В среднем за матч 1.25 2:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 3:3 Италия. Серия А, 36 тур Эмполи 2 : 1 Парма Италия. Серия А, 9 тур Парма 1 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 26 тур Эмполи 3 : 3 Парма Италия. Серия А, 7 тур Парма 1 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 31 тур Эмполи 2 : 2 Парма Италия. Серия А, 12 тур Парма 0 : 2 Эмполи Италия. Серия А, 33 тур Эмполи 1 : 1 Парма Италия. Серия А, 14 тур Парма 1 : 0 Эмполи

Прогноз на матч «Эмполи» – «Парма»

«Эмполи» подходит к матчу в отчаянной форме и вынужден будет атаковать, чтобы попытаться спастись от вылета. Однако защита хозяев продолжает допускать ошибки, что создаeт шансы для «Пармы» воспользоваться контратаками. Ожидается упорная игра с голами с обеих сторон, но шансы гостей выглядят предпочтительнее благодаря стабильности в обороне и умении играть по счету. Основной сценарий матча – минимальная победа «Пармы».

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Пармы».

Рекомендованные ставки