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Прогноз на точный счет матча «Эмполи» – «Парма»: Серия А, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:00
Эмполи - Парма
10 мая 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 36 тур
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6.2
Точный счёт 1:2 в пользу «Пармы»
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10 мая на стадионе «Карло Кастеллани» состоится важный матч 36-го тура Серии А между «Эмполи» и «Пармой». Для хозяев это, возможно, последний шанс зацепиться за выживание в элите, тогда как «Парма» стремится укрепить свои позиции и окончательно избежать зоны вылета. Обе команды испытывают трудности в сезоне, поэтому матч обещает быть напряжeнным и с большим вниманием к обороне.

«Эмполи»

Ситуация у «Эмполи» критическая: команда занимает 19-е место с 25 очками и не может победить уже 20 матчей подряд. В последних 5 встречах коллектив забил лишь 4 мяча (0.8 в среднем за игру) и пропустил 10 (2.0 за игру), что говорит о серьезных проблемах в обороне. Основная надежда в атаке – Себастьяно Эспозито, у которого на счету 10 голов в 34 матчах, однако поддержка партнeров пока недостаточна для положительных результатов. Несмотря на кризис, дома команда борется до последнего и старается контролировать мяч.

«Парма»

После 35 туров у «Пармы» 32 очка и 16-е место в таблице. Команда показывает более стабильные результаты по сравнению с соперником: за последние 5 матчей – 5 забитых и 5 пропущенных мячей (по 1.0 в среднем за игру). Анж-Йоан Бонни остается главным бомбардиром с 6 голами. «Парма» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч, что демонстрирует хорошую дисциплину и организацию игры. На выезде команда действует осторожно, но при случае способна наказать за ошибки.

Факты о командах

«Эмполи»

  • 25 очков после 35 туров.
  • Не побеждает в 20 матчах подряд.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • В последних 5 играх: 4 забитых и 10 пропущенных.

«Парма»

  • 32 очка после 35 туров.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • В последних 5 играх: 5 забитых и 5 пропущенных.

Личные встречи
25% (2)
50% (4)
25% (2)
11
Забитых мячей
10
1.38
В среднем за матч
1.25
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
2 : 1
10.05.2025
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
1 : 1
27.10.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3 : 3
02.03.2019
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1 : 0
30.09.2018
Эмполи
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2 : 2
19.04.2015
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 2
23.11.2014
Эмполи
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
1 : 1
13.04.2008
Парма
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 0
02.12.2007
Эмполи
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Прогноз на матч «Эмполи» – «Парма»

«Эмполи» подходит к матчу в отчаянной форме и вынужден будет атаковать, чтобы попытаться спастись от вылета. Однако защита хозяев продолжает допускать ошибки, что создаeт шансы для «Пармы» воспользоваться контратаками. Ожидается упорная игра с голами с обеих сторон, но шансы гостей выглядят предпочтительнее благодаря стабильности в обороне и умении играть по счету. Основной сценарий матча – минимальная победа «Пармы».

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Пармы».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Пармы» – коэффициент 6.20
  • Победа «Пармы» – коэффициент 2.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Пармы» больше 1.5 – коэффициент 2.30

6.2
Точный счёт 1:2 в пользу «Пармы»
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Парма Эмполи
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