10 мая на стадионе «Карло Кастеллани» состоится важный матч 36-го тура Серии А между «Эмполи» и «Пармой». Для хозяев это, возможно, последний шанс зацепиться за выживание в элите, тогда как «Парма» стремится укрепить свои позиции и окончательно избежать зоны вылета. Обе команды испытывают трудности в сезоне, поэтому матч обещает быть напряжeнным и с большим вниманием к обороне.
«Эмполи»
Ситуация у «Эмполи» критическая: команда занимает 19-е место с 25 очками и не может победить уже 20 матчей подряд. В последних 5 встречах коллектив забил лишь 4 мяча (0.8 в среднем за игру) и пропустил 10 (2.0 за игру), что говорит о серьезных проблемах в обороне. Основная надежда в атаке – Себастьяно Эспозито, у которого на счету 10 голов в 34 матчах, однако поддержка партнeров пока недостаточна для положительных результатов. Несмотря на кризис, дома команда борется до последнего и старается контролировать мяч.
«Парма»
После 35 туров у «Пармы» 32 очка и 16-е место в таблице. Команда показывает более стабильные результаты по сравнению с соперником: за последние 5 матчей – 5 забитых и 5 пропущенных мячей (по 1.0 в среднем за игру). Анж-Йоан Бонни остается главным бомбардиром с 6 голами. «Парма» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч, что демонстрирует хорошую дисциплину и организацию игры. На выезде команда действует осторожно, но при случае способна наказать за ошибки.
Факты о командах
«Эмполи»
- 25 очков после 35 туров.
- Не побеждает в 20 матчах подряд.
- Пропускает в 5 последних матчах.
- В последних 5 играх: 4 забитых и 10 пропущенных.
«Парма»
- 32 очка после 35 туров.
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
- В последних 5 играх: 5 забитых и 5 пропущенных.
Прогноз на матч «Эмполи» – «Парма»
«Эмполи» подходит к матчу в отчаянной форме и вынужден будет атаковать, чтобы попытаться спастись от вылета. Однако защита хозяев продолжает допускать ошибки, что создаeт шансы для «Пармы» воспользоваться контратаками. Ожидается упорная игра с голами с обеих сторон, но шансы гостей выглядят предпочтительнее благодаря стабильности в обороне и умении играть по счету. Основной сценарий матча – минимальная победа «Пармы».
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Пармы».
Рекомендованные ставки
- Точный счeт 1:2 в пользу «Пармы» – коэффициент 6.20
- Победа «Пармы» – коэффициент 2.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Пармы» больше 1.5 – коэффициент 2.30