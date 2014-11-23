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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Эмполи
Парма - Эмполи: обзор матча 23 ноября 2014
Парма
23.11.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 2
Завершен
Эмполи
45+1'
М. Весино
56'
Ф. Тавано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Эмполи
Замена
Н. Поцци
️️️️
Ф. Сантакроче
83'
78'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Ф. Тавано
73'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
С. Верди
70'
Желтая карточка
М. Маккароне
Желтая карточка
И. Бельфодиль
70'
59'
Замена
Ф. Барба
️️️️
М. Руй
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Галлоппа
58'
Замена
Х. Маури
️️️️
С. Ристовски
58'
Желтая карточка
А. Аква
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Тавано
Пас отдал
М. Весино
Желтая карточка
Д. Галлоппа
54'
Желтая карточка
Ф. Лоди
47'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Весино
Пас отдал
М. Маккароне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
40
Бадара Сарр
ЦП
33
Лукас Соуза
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
3-2-3-2
91
Якобуччи
21
Коста
18
Гобби
27
Фелипе
33
Ристовски
27
Сантакроче
18
Аква
10
Лоди
14
Галлоппа
19
Бельфодиль
99
Кассано
4-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
24
Ругани
26
Тонелли
6
Мариу Руй
16
Вальдифиори
15
Весино
90
Верди
7
Маккароне
10
Тавано
33
Ристовски
4
Маури
4
Маури
33
Ристовски
27
Сантакроче
9
Поцци
9
Поцци
27
Сантакроче
14
Галлоппа
17
Палладино
17
Палладино
14
Галлоппа
90
Верди
93
Лаксальт
93
Лаксальт
90
Верди
6
Мариу Руй
93
Барба
93
Барба
6
Мариу Руй
10
Тавано
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
10
Тавано
Остались в запасе
Парма
Эмполи
40
Бадара Сарр
ЦП
33
Лукас Соуза
ЦП
92
Марьян Чорич
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
40
Бадара Сарр
ЦП
33
Лукас Соуза
ЦП
92
Марьян Чорич
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Парма - Эмполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Эннио Тардини
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