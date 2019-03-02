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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Парма
Эмполи - Парма: обзор матча 02 марта 2019
Эмполи
02.03.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 3
Завершен
Парма
19'
К. Делл'Орко
59'
Ф. Капуто (П)
90+1'
М. Сильвестре
13'
Жервиньо
45+1'
Л. Ригони
82'
Б. Алвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Парма
90'
+7
Желтая карточка
С. Якопони
ГОЛ! 3:3!
М. Сильвестре
Пас отдал
Р. Крунич
90'
+1
82'
ГОЛ! 2:3!
Б. Алвеш
Пас отдал
Ю. Куцка
79'
Желтая карточка
Жервиньо
62'
Желтая карточка
Ю. Куцка
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Капуто
59'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Ригони
Пас отдал
Б. Алвеш
ГОЛ! 1:1!
К. Делл'Орко
Пас отдал
Д. Фариас
19'
Желтая карточка
Б. Дронговски
13'
13'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Пас отдал
Л. Силигарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Дронговски
21
Паскуаль
26
Сильвестре
15
Делл'Орко
34
Везели
22
Ди Лоренцо
33
Крунич
10
Беннасер
18
Аква
17
Фариас
9
Капуто
4-3-1-2
55
Сепе
18
Гобби
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
33
Куцка
30
Ригони
20
Барилла
27
Жервиньо
26
Силигарди
45
Инглесе
Остались в запасе
Эмполи
Парма
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Эмполи - Парма
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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