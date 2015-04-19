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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Парма
Эмполи - Парма: обзор матча 19 апреля 2015
Эмполи
19.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Парма
32'
М. Маккароне
45'
Л. Тонелли
19'
Ф. Лоди
73'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Парма
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Пуччарелли
83'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Весино
78'
73'
ГОЛ! 2:2!
И. Бельфодиль
69'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
А. Лила
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
М. Вальдифиори
64'
62'
Желтая карточка
Х. Маури
54'
Замена
А. Ночерино
️️️️
Ф. Лоди
ГОЛ! 2:1!
Л. Тонелли
Пас отдал
М. Вальдифиори
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Маккароне
Пас отдал
Р. Сапонара
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лоди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
37
Жереми Бро
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
16
Лорини
16
Вальдифиори
15
Весино
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
3-2-2-3
83
Миранте
3
Феддаль
21
Коста
3
Лила
6
Кассани
18
Гобби
4
Маури
10
Лоди
5
Геззаль
18
Варела
9
Кода
16
Вальдифиори
8
Синьорелли
8
Синьорелли
16
Вальдифиори
15
Весино
10
Зелински
10
Зелински
15
Весино
20
Пуччарелли
10
Тавано
10
Тавано
20
Пуччарелли
10
Лоди
23
Ночерино
23
Ночерино
10
Лоди
3
Лила
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
3
Лила
Остались в запасе
Эмполи
Парма
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
58
Мирко Эспозито
ЦЗ
37
Жереми Бро
ЦП
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Эмполи - Парма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Карло Кастеллани
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