Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Монца» – «Эмполи»: Серия А, 18 мая 2025

17 мая 2025 12:38
Монца - Эмполи
18 мая 2025, воскресенье 21:45 | Италия. Серия А, 37 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Эмполи»
Сделать ставку

18 мая на стадионе U-Power в Монце состоится матч 37-го тура Серии А между двумя прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Хозяева замыкают таблицу, а «Эмполи» располагается на 19-й позиции, имея на 10 очков больше. Для обеих команд это один из последних шансов переломить ситуацию и сохранить место в элите. Встреча обещает быть нервной, с упором на результат, а не на зрелищность.

«Монца»

Команда находится в глубочайшем кризисе: 20-е место и всего 18 очков после 36 туров. Хотя в последнем матче удалось обыграть «Удинезе» (2:1), в целом статистика удручающая. В 5 последних играх забито лишь 2 мяча, а оборона пропускает в каждом матче – в среднем 1.8 гола за игру. «Монца» проиграла 3 последних домашних встречи с общим счeтом 0:7.

Лучший бомбардир – Дани Мота (5 голов), но в атаке команда играет без чeткого плана. Оборона – самое слабое звено: 11 матчей подряд с пропущенными голами, постоянные ошибки при позиционной защите. При этом игра у своих ворот не даeт преимущества – на домашнем поле команда набирает крайне мало очков.

«Эмполи»

Гости также идут в зоне вылета, но выглядят организованнее и живее. Победа над «Пармой» (2:1) в последнем туре позволила сохранить надежды. В 5 последних матчах «Эмполи» забил 6 голов и пропустил 8, в среднем – 1.2 забитого и 1.6 пропущенного мяча за игру. Команда активно действует на флангах, делает ставку на скоростные атаки.

Лидером атаки является Себастьяно Эспозито (10 голов), на которого завязана большая часть комбинаций. Слабым местом остаeтся игра на выезде: 3 поражения подряд. Но соперники были сложнее, чем «Монца», и даже в этих встречах «Эмполи» создавал моменты.

Факты о командах:

«Монца»

  • Проигрывает 3 последних матча дома
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • 2 гола за 5 туров
  • Средняя пропускаемость – 1.8 гола за игру
  • 18 очков, 20-е место

«Эмполи»

  • Проигрывает 3 выездных матча подряд
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • 6 голов за 5 игр
  • В среднем 1.2 гола за матч
  • 28 очков, 19-е место

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
4
Забитых мячей
5
0.8
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 0
17.08.2024
Монца
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
3 : 0
21.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 2 тур
Монца
2 : 0
26.08.2023
Эмполи
Италия. Серия А, 25 тур
Монца
2 : 1
04.03.2023
Эмполи
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 0
15.10.2022
Монца

Прогноз на матч «Монца» – «Эмполи»

Обе команды слабы в обороне, но у «Эмполи» лучше структура атаки и исполнители. «Монца» испытывает системный кризис, несмотря на редкие успехи. В матче ожидается осторожное начало, но гости должны воспользоваться ошибками хозяев. Учитывая форму и мотивацию, преимущество на стороне «Эмполи».

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Эмполи».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Эмполи» – коэффициент 2.45
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Эмполи» больше 1.5 – коэффициент 2.15
  • Точный счeт 1:2 в пользу «Эмполи» – коэффициент 6.00

6.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Эмполи»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Эмполи Монца
Другие прогнозы
Матч завершен
3 : 0
5.90
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту - Насьональ
Точный счёт 3:1 в пользу «Порту»
Матч завершен
0 : 3
6.40
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС - Морейренcе
Точный счёт 2:1 в пользу «АВС»
Матч завершен
4 : 1
6.50
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука - Боавишта
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Матч завершен
1 : 2
6.20
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе - Санта-Клара
Точный счёт 2:1 в пользу «Фаренсе»
Матч завершен
4 : 0
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил - Эштрела
Точный счёт 2:0 в пользу «Эшторила»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 