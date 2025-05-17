18 мая на стадионе U-Power в Монце состоится матч 37-го тура Серии А между двумя прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Хозяева замыкают таблицу, а «Эмполи» располагается на 19-й позиции, имея на 10 очков больше. Для обеих команд это один из последних шансов переломить ситуацию и сохранить место в элите. Встреча обещает быть нервной, с упором на результат, а не на зрелищность.

«Монца»

Команда находится в глубочайшем кризисе: 20-е место и всего 18 очков после 36 туров. Хотя в последнем матче удалось обыграть «Удинезе» (2:1), в целом статистика удручающая. В 5 последних играх забито лишь 2 мяча, а оборона пропускает в каждом матче – в среднем 1.8 гола за игру. «Монца» проиграла 3 последних домашних встречи с общим счeтом 0:7.

Лучший бомбардир – Дани Мота (5 голов), но в атаке команда играет без чeткого плана. Оборона – самое слабое звено: 11 матчей подряд с пропущенными голами, постоянные ошибки при позиционной защите. При этом игра у своих ворот не даeт преимущества – на домашнем поле команда набирает крайне мало очков.

«Эмполи»

Гости также идут в зоне вылета, но выглядят организованнее и живее. Победа над «Пармой» (2:1) в последнем туре позволила сохранить надежды. В 5 последних матчах «Эмполи» забил 6 голов и пропустил 8, в среднем – 1.2 забитого и 1.6 пропущенного мяча за игру. Команда активно действует на флангах, делает ставку на скоростные атаки.

Лидером атаки является Себастьяно Эспозито (10 голов), на которого завязана большая часть комбинаций. Слабым местом остаeтся игра на выезде: 3 поражения подряд. Но соперники были сложнее, чем «Монца», и даже в этих встречах «Эмполи» создавал моменты.

Факты о командах:

«Монца»

Проигрывает 3 последних матча дома

Пропускает в 11 матчах подряд

2 гола за 5 туров

Средняя пропускаемость – 1.8 гола за игру

18 очков, 20-е место

«Эмполи»

Проигрывает 3 выездных матча подряд

Пропускает в 6 матчах подряд

6 голов за 5 игр

В среднем 1.2 гола за матч

28 очков, 19-е место

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 4 Забитых мячей 5 0.8 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Италия. Серия А, 1 тур Эмполи 0 : 0 Монца Италия. Серия А, 21 тур Эмполи 3 : 0 Монца Италия. Серия А, 2 тур Монца 2 : 0 Эмполи Италия. Серия А, 25 тур Монца 2 : 1 Эмполи Италия. Серия А, 10 тур Эмполи 1 : 0 Монца

Прогноз на матч «Монца» – «Эмполи»

Обе команды слабы в обороне, но у «Эмполи» лучше структура атаки и исполнители. «Монца» испытывает системный кризис, несмотря на редкие успехи. В матче ожидается осторожное начало, но гости должны воспользоваться ошибками хозяев. Учитывая форму и мотивацию, преимущество на стороне «Эмполи».

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Эмполи».

Рекомендованные ставки: