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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Монца
Эмполи - Монца: обзор матча 15 октября 2022
Эмполи
15.10.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Монца
11'
Н. Хаас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Монца
Желтая карточка
Р. Марин
90'
+6
90'
+5
Красная карточка
Н. Ровелла
81'
Желтая карточка
Л. Калдирола
80'
Замена
А. Барберис
️️️️
П. Мари
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ф. Бандинелли
80'
Замена
Р. Марин
️️️️
Л. Хендерсон
79'
70'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Чиурриа
Замена
С. Ламмерс
️️️️
М. Дестро
70'
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
П. Стоянович
62'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Т. Бальданци
62'
60'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Д. Капрари
59'
Замена
А. Колпани
️️️️
М. Пессина
55'
Желтая карточка
П. Мари
46'
Замена
Д. Донати
️️️️
Марлон
Желтая карточка
Л. Хендерсон
27'
24'
Желтая карточка
С. Сенси
Желтая карточка
М. Дестро
18'
Желтая карточка
П. Стоянович
17'
ГОЛ! 1:0!
Н. Хаас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Недим Байрами
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
65
Паризи
5
Де Винтер
5
Луперто
30
Стоянович
32
Хаас
6
Хендерсон
23
Бандинелли
8
Бальданци
21
Дестро
10
Сатриано
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
5
Калдирола
4
Мари
4
Марлон
30
Аугусто
6
Ровелла
8
Сенси
26
Чиурриа
32
Пессина
9
Гюткьяер
10
Капрари
30
Стоянович
24
Эбуехи
24
Эбуехи
30
Стоянович
6
Хендерсон
18
Марин
18
Марин
6
Хендерсон
23
Бандинелли
10
Фаццини
10
Фаццини
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Байрами
10
Байрами
8
Бальданци
21
Дестро
29
Ламмерс
29
Ламмерс
21
Дестро
26
Чиурриа
19
Биринделли
19
Биринделли
26
Чиурриа
4
Марлон
2
Донати
2
Донати
4
Марлон
4
Мари
51
Барберис
51
Барберис
4
Мари
32
Пессина
28
Колпани
28
Колпани
32
Пессина
10
Капрари
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Капрари
Остались в запасе
Эмполи
Монца
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Эмполи - Монца
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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