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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Эмполи
Монца - Эмполи: обзор матча 04 марта 2023
Монца
04.03.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
19'
П. Чиурриа
67'
А. Иццо
51'
М. Сатриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Эмполи
87'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Ж. Акпа Акпро
87'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Капрари
83'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
82'
80'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Ф. Капуто
72'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Т. Бальданци
72'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Ф. Бандинелли
Замена
А. Колпани
️️️️
С. Биринделли
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Иццо
Пас отдал
Д. Капрари
67'
Замена
Х. Мачин
️️️️
С. Сенси
65'
Замена
Ф. Карбони
️️️️
К. Аугусто
65'
53'
Желтая карточка
Р. Марин
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Сатриано
Пас отдал
Р. Марин
Желтая карточка
М. Пессина
50'
Желтая карточка
С. Биринделли
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
33'
Желтая карточка
Ф. Паризи
ГОЛ! 1:0!
П. Чиурриа
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-2-1-2-2
20
Ди Грегорио
4
Иццо
4
Мари
5
Калдирола
30
Аугусто
19
Биринделли
8
Сенси
32
Пессина
26
Чиурриа
37
Петанья
10
Капрари
4-3-1-2
1
Перисан
30
Стоянович
44
Исмайли
5
Луперто
65
Паризи
11
Акпа Акпро
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Сатриано
9
Капуто
10
Капрари
10
Валоти
10
Валоти
10
Капрари
19
Биринделли
28
Колпани
28
Колпани
19
Биринделли
8
Сенси
16
Мачин
16
Мачин
8
Сенси
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
30
Аугусто
29
Карбони
29
Карбони
30
Аугусто
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
23
Бандинелли
10
Фаццини
10
Фаццини
23
Бандинелли
11
Акпа Акпро
25
Вигнато
25
Вигнато
11
Акпа Акпро
8
Бальданци
7
Пьяца
7
Пьяца
8
Бальданци
9
Капуто
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Капуто
Остались в запасе
Монца
Эмполи
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
21
Леонардо Коломбо
ОП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Монца - Эмполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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