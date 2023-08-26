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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Эмполи
Монца - Эмполи: обзор матча 26 августа 2023
Монца
26.08.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
45'
А. Колпани
53'
А. Колпани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Эмполи
90'
+5
Желтая карточка
Н. Хаас
Замена
В. Карбони
️️️️
А. Колпани
88'
Замена
С. Виньято
️️️️
Д. Капрари
82'
Замена
П. Перейра
️️️️
С. Биринделли
82'
73'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Р. Марин
73'
Замена
Л. Мариануччи
️️️️
Ф. Капуто
Замена
М. Марич
️️️️
Д. Мота
70'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Иццо
70'
54'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Л. Кэкачей
54'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Э. Гьяси
ГОЛ! 2:0!
А. Колпани
Пас отдал
П. Чиурриа
53'
46'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
М. Кансельери
ГОЛ! 1:0!
А. Колпани
Пас отдал
С. Биринделли
45'
Желтая карточка
А. Иццо
9'
1'
Желтая карточка
Т. Бальданци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Монца
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
19
Самуэле Виньято
АП
13
Педру Перейра
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
4
Иццо
4
Мари
5
Калдирола
19
Биринделли
21
Гальярдини
28
Колпани
32
Пессина
26
Чиурриа
46
Мота
10
Капрари
4-2-3-1
1
Перисан
24
Эбуехи
44
Исмайли
5
Луперто
13
Кэкачей
18
Марин
32
Хаас
22
Кансельери
8
Бальданци
11
Гьяси
9
Капуто
4
Иццо
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
4
Иццо
28
Колпани
21
Карбони
21
Карбони
28
Колпани
10
Капрари
19
Виньято
19
Виньято
10
Капрари
19
Биринделли
13
Перейра
13
Перейра
19
Биринделли
46
Мота
24
Марич
24
Марич
46
Мота
13
Кэкачей
3
Пеццелла
3
Пеццелла
13
Кэкачей
9
Капуто
35
Мариануччи
35
Мариануччи
9
Капуто
22
Кансельери
10
Фаццини
10
Фаццини
22
Кансельери
11
Гьяси
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Гьяси
18
Марин
91
Пикколи
91
Пикколи
18
Марин
Остались в запасе
Монца
Эмполи
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Монца - Эмполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
У-Пауэр
Где смотреть матч:
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