Составы команд
Эмполи
Эмполи
3-2-2-2
32
Васкес
35
Мариануччи
2
Вити
3
Пеццелла
13
Кэкачей
10
Самбья
33
Грасси
6
Хендерсон
94
Эспозито
8
Куаме
4-1-2-1-2
1
Каприле
26
Мина
19
Паломино
5
Луперто
3
Ауджелло
18
Прати
8
Адопо
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
11
Лувумбо
10
Самбья
24
Эбуехи
24
Эбуехи
10
Самбья
94
Эспозито
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
94
Эспозито
8
Куаме
29
Коломбо
29
Коломбо
8
Куаме
19
Паломино
4
Цаппа
4
Цаппа
19
Паломино
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
18
Прати
14
Дейола
14
Дейола
18
Прати
11
Лувумбо
7
Коман
7
Коман
11
Лувумбо
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
Остались в запасе
Эмполи
Кальяри
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Эмполи - Кальяри
4
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
15
Офсайды
1
0
Количество передач
283
338
Сейвы
1
1
Точность передач %
65
68
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
0
1
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.16
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Кальяри», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»