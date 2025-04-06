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  • «Эмполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Эмполи» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 14:50
Эмполи
06.04.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
90
Ismael Konate
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
45
Антуан Макумбу
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-2-2-2
32
Васкес
35
Мариануччи
2
Вити
3
Пеццелла
13
Кэкачей
10
Самбья
33
Грасси
6
Хендерсон
94
Эспозито
8
Куаме
4-1-2-1-2
1
Каприле
26
Мина
19
Паломино
5
Луперто
3
Ауджелло
18
Прати
8
Адопо
10
Виола
20
Цортеа
91
Пикколи
11
Лувумбо
10
Самбья
24
Эбуехи
24
Эбуехи
10
Самбья
94
Эспозито
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
94
Эспозито
8
Куаме
29
Коломбо
29
Коломбо
8
Куаме
19
Паломино
4
Цаппа
4
Цаппа
19
Паломино
10
Виола
70
Гаэтано
70
Гаэтано
10
Виола
18
Прати
14
Дейола
14
Дейола
18
Прати
11
Лувумбо
7
Коман
7
Коман
11
Лувумбо
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
Остались в запасе
Эмполи
Кальяри
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
45
Антуан Макумбу
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
4
Маттиа Феличи
ЛВ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Эмполи - Кальяри
4
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
15
Офсайды
1
0
Количество передач
283
338
Сейвы
1
1
Точность передач %
65
68
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
0
1
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.16
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Кальяри», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Кальяри»

Эмполи-Кальяри смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Эмполи
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