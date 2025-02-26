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  • «Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

«Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

26 февраля 2025, 21:50
Ювентус
26.02.2025, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Эмполи
66' К. Тюрам
24' Ю. Мале
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
(К) ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Jacopo Bacci
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
45
Javier Gil
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
41
Ank Asmussen
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Перин
20
Камбьясо
6
Келли
4
Гатти
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
9
Муани
22
Веа
28
Влахович
3-2-3-2
32
Васкес
29
Тосто
44
Исмайли
35
Мариануччи
10
Самбья
13
Кэкачей
21
6
Хендерсон
14
Мале
90
29
Коломбо
6
Келли
5
Локателли
5
Локателли
6
Келли
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
8
Коопмейнерс
10
Йылдыз
10
Йылдыз
8
Коопмейнерс
44
Исмайли
2
Гогличидзе
2
Гогличидзе
44
Исмайли
29
Тосто
3
Пеццелла
3
Пеццелла
29
Тосто
21
11
Гьяси
11
Гьяси
21
90
94
Эспозито
94
Эспозито
90
29
Коломбо
8
Куаме
8
Куаме
29
Коломбо
Остались в запасе
Ювентус
Эмполи
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
45
Javier Gil
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
45
Javier Gil
ЦЗ
17
Василие Аджич
ЦП
99
Alessandro Pietrelli
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
36
Dawid Bembnista
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
41
Ank Asmussen
ЦФ
89
Thomas Campaniello
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Ювентус - Эмполи
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
658
301
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Эмполи», 1/4 финала кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Эмполи»

«Ювентус» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Эмполи Ювентус
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