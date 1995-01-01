Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|25 февраля, суббота
|20:00
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|17:00
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|22 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Эмполи
|2:2
|Специя
|21 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Рома
|2:0
|Эмполи
|20 тур
|28 января, суббота
|17:00
|Эмполи
|2:2
|Торино
|19 тур
|23 января, понедельник
|22:45
|Интер
|0:1
|Эмполи
|18 тур
|16 января, понедельник
|22:45
|Эмполи
|1:0
|Сампдория
|17 тур
|8 января, воскресенье
|17:00
|Лацио
|2:2
|Эмполи
|16 тур
|4 января, среда
|22:45
|Удинезе
|1:1
|Эмполи
|15 тур
|11 ноября, пятница
|22:45
|Эмполи
|2:0
|Кремонезе
|14 тур
|8 ноября, вторник
|20:30
|Наполи
|2:0
|Эмполи
|13 тур
|5 ноября, суббота
|17:00
|Эмполи
|1:0
|Сассуоло
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|14:30
|Эмполи
|0:2
|Аталанта
|11 тур
|21 октября, пятница
|21:45
|Ювентус
|4:0
|Эмполи
|10 тур
|15 октября, суббота
|16:00
|Эмполи
|1:0
|Монца
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|13:30
|Торино
|1:1
|Эмполи
|8 тур
|1 октября, суббота
|21:45
|Эмполи
|1:3
|Милан
|7 тур
|17 сентября, суббота
|16:00
|Болонья
|0:1
|Эмполи
|6 тур
|12 сентября, понедельник
|21:45
|Эмполи
|1:2
|Рома
|5 тур
|5 сентября, понедельник
|19:30
|Салернитана
|2:2
|Эмполи
|4 тур
|31 августа, среда
|19:30
|Эмполи
|1:1
|Верона
|3 тур
|28 августа, воскресенье
|21:45
|Лечче
|1:1
|Эмполи
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|19:30
|Эмполи
|0:0
|Фиорентина
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|21:45
|Специя
|1:0
|Эмполи