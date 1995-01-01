Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмполи - результаты

    Город Эмполи
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.empolifc.com
    Стадион Карло Кастеллани
    Тренер Паоло Дзанетти
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		25 февраля, суббота 20:00 Эмполи 0:2 Наполи
    23 тур
    		19 февраля, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:1 Эмполи
    22 тур
    		11 февраля, суббота 17:00 Эмполи 2:2 Специя
    21 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Рома 2:0 Эмполи
    20 тур
    		28 января, суббота 17:00 Эмполи 2:2 Торино
    19 тур
    		23 января, понедельник 22:45 Интер 0:1 Эмполи
    18 тур
    		16 января, понедельник 22:45 Эмполи 1:0 Сампдория
    17 тур
    		8 января, воскресенье 17:00 Лацио 2:2 Эмполи
    16 тур
    		4 января, среда 22:45 Удинезе 1:1 Эмполи
    15 тур
    		11 ноября, пятница 22:45 Эмполи 2:0 Кремонезе
    14 тур
    		8 ноября, вторник 20:30 Наполи 2:0 Эмполи
    13 тур
    		5 ноября, суббота 17:00 Эмполи 1:0 Сассуоло
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 14:30 Эмполи 0:2 Аталанта
    11 тур
    		21 октября, пятница 21:45 Ювентус 4:0 Эмполи
    10 тур
    		15 октября, суббота 16:00 Эмполи 1:0 Монца
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 13:30 Торино 1:1 Эмполи
    8 тур
    		1 октября, суббота 21:45 Эмполи 1:3 Милан
    7 тур
    		17 сентября, суббота 16:00 Болонья 0:1 Эмполи
    6 тур
    		12 сентября, понедельник 21:45 Эмполи 1:2 Рома
    5 тур
    		5 сентября, понедельник 19:30 Салернитана 2:2 Эмполи
    4 тур
    		31 августа, среда 19:30 Эмполи 1:1 Верона
    3 тур
    		28 августа, воскресенье 21:45 Лечче 1:1 Эмполи
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 19:30 Эмполи 0:0 Фиорентина
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 21:45 Специя 1:0 Эмполи
    • Читайте нас: 
    11