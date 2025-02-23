Серия А. «Аталанта» в гостях крупно победила «Эмполи» (5:0), Лукман оформил дубль

В матче 26-го тура Серии A «Эмполи» на своем поле проиграл «Аталанте» со счетом 0:5.

Гости вышли вперед на 27-й минуте после автогола Эммануэля Гьяси. На 33-й второй гол команды из Бергамо забил Матео Ретеги. Затем дубль оформил Адемола Лукман, отправивший мячи в сетку ворот хозяев на 43-й и 55-й минутах. Последний мяч у «Аталанты» на счету Давиде Дзаппакосты на 74-й минуте.

Бергамцы занимают 3-е место в Серии A c 54 очками после 26 матчей. У команды беспроигрышная серия в чемпионате из 5 встреч подряд.

«Эмполи» идет 18-м с 21 баллом. Безвыигрышная серия клуба в турнире достигла 11 матчей подряд.

Италия. Серия А. 26-й тур

Эмполи – Аталанта – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Гьяси, 27 (автогол); 0:2 – Ретеги, 33; 0:3 – Лукман, 43; 0:4 – Лукман, 55; 0:5 – Дзаппакоста, 74.

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