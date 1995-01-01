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    Чезена - состав

    Город Чезена
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.cesenacalcio.it
    Стадион Дино Мануцци
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    30 Альярди Федерико Италия Вра 40 10 0 0 0 0 € 0.075 млн.
    25 Капелли Даниэле Италия Защ 36 30 0 0 11 0 € 0.3 млн.
    6 Луккини Стефано Италия Защ 42 28 1 0 10 0 € 0.1 млн.
    14 Вольта Массимо Италия Защ 35 24 0 2 7 1 -
    33 Рензетти Франческо Италия Монако Защ 35 23 0 1 3 0 € 0.125 млн.
    24 Перицо Габриэле Италия Защ 38 21 0 0 7 0 € 0.1 млн.
    2 Ницэ Константин Румыния Защ 29 8 0 0 2 0 -
    34 Касчионе Эммануэль Италия Пол 39 29 1 1 8 0 € 0.1 млн.
    8 Де Фьюдис Джузеппе Италия Пол 39 25 0 0 6 0 € 0.1 млн.
    77 Зе Эдуардо Бразилия Пол 31 13 1 1 2 1 -
    16 Мудингай Габи Бельгия ДР Конго Пол 41 9 0 0 5 0 -
    56 Пульцетти Нико Италия Пол 39 9 1 0 1 0 -
    44 Каццола Риккардо Италия Пол 37 5 0 0 0 0 -
    19 Суччи Давиде Италия Нап 41 9 2 0 1 0 € 0.1 млн.
    22 Ябре Абдул Италия Буркина Фасо Пол 27 - - - - - € 0.175 млн.
    22 Агацци Михаэль Италия Вра 38 - - - - - -
    32 Кальдерони Марко Италия Защ 34 - - - - - -
    8 Бьондини Давиде Италия Пол 40 - - - - - -
    5 Лариби Карим Тунис Италия Пол 31 - - - - - -
    19 Нанни Никола Сан-Марино Нап 22 - - - - - -
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 2
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