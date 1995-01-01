Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|30
|Альярди Федерико
|Вра
|40
|10
|0
|0
|0
|0
|€ 0.075 млн.
|25
|Капелли Даниэле
|Защ
|36
|30
|0
|0
|11
|0
|€ 0.3 млн.
|6
|Луккини Стефано
|Защ
|42
|28
|1
|0
|10
|0
|€ 0.1 млн.
|14
|Вольта Массимо
|Защ
|35
|24
|0
|2
|7
|1
|-
|33
|Рензетти Франческо
|Защ
|35
|23
|0
|1
|3
|0
|€ 0.125 млн.
|24
|Перицо Габриэле
|Защ
|38
|21
|0
|0
|7
|0
|€ 0.1 млн.
|2
|Ницэ Константин
|Защ
|29
|8
|0
|0
|2
|0
|-
|34
|Касчионе Эммануэль
|Пол
|39
|29
|1
|1
|8
|0
|€ 0.1 млн.
|8
|Де Фьюдис Джузеппе
|Пол
|39
|25
|0
|0
|6
|0
|€ 0.1 млн.
|77
|Зе Эдуардо
|Пол
|31
|13
|1
|1
|2
|1
|-
|16
|Мудингай Габи
|Пол
|41
|9
|0
|0
|5
|0
|-
|56
|Пульцетти Нико
|Пол
|39
|9
|1
|0
|1
|0
|-
|44
|Каццола Риккардо
|Пол
|37
|5
|0
|0
|0
|0
|-
|19
|Суччи Давиде
|Нап
|41
|9
|2
|0
|1
|0
|€ 0.1 млн.
|22
|Ябре Абдул
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.175 млн.
|22
|Агацци Михаэль
|Вра
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|Кальдерони Марко
|Защ
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Бьондини Давиде
|Пол
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Лариби Карим
|Пол
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Нанни Никола
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 2