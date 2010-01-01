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    Чезена - таблица

    Город Чезена
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.cesenacalcio.it
    Стадион Дино Мануцци
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
    2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
    3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
    4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
    5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
    6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
    7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
    8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
    9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
    10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
    11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
    12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
    13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
    14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
    15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
    16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
    17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
    18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
    19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
    20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 16 3 0 45:11 +34 51
    2. Наполи 19 11 5 3 46:28 +18 38
    3. Лацио 19 12 1 6 40:18 +22 37
    4. Рома 19 10 7 2 31:14 +17 37
    5. Фиорентина 19 9 6 4 30:17 +13 33
    6. Дженоа 19 9 6 4 33:21 +12 33
    7. Милан 19 9 5 5 30:19 +11 32
    8. Торино 19 8 7 4 25:14 +11 31
    9. Сампдория 19 7 10 2 23:15 +8 31
    10. Палермо 19 8 6 5 30:25 +5 30
    11. Сассуоло 19 7 8 4 25:22 +3 29
    12. Интер 19 7 7 5 33:23 +10 28
    13. Верона 19 7 5 7 27:30 -3 26
    14. Эмполи 19 6 8 5 26:22 +4 26
    15. Удинезе 19 6 5 8 26:29 -3 23
    16. Кьево 19 4 9 6 16:19 -3 21
    17. Парма * 19 5 4 10 19:27 -8 19
    18. Аталанта 19 4 7 8 22:33 -11 19
    19. Кальяри 19 4 4 11 24:36 -12 16
    20. Чезена 19 3 7 9 19:31 -12 16
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 10 6 3 27:13 +14 36
    2. Рома 19 9 6 4 23:17 +6 33
    3. Лацио 19 9 5 5 31:20 +11 32
    4. Фиорентина 19 9 4 6 31:29 +2 31
    5. Интер 19 7 6 6 26:25 +1 27
    6. Дженоа 19 7 5 7 29:26 +3 26
    7. Наполи 19 7 4 8 24:26 -2 25
    8. Сампдория 19 6 7 6 25:27 -2 25
    9. Торино 19 6 5 8 23:31 -8 23
    10. Кьево 19 6 4 9 12:22 -10 22
    11. Сассуоло 19 5 5 9 24:35 -11 20
    12. Милан 19 4 8 7 26:31 -5 20
    13. Верона 19 4 8 7 22:35 -13 20
    14. Палермо 19 4 7 8 23:30 -7 19
    15. Кальяри 19 4 6 9 24:32 -8 18
    16. Удинезе 19 4 6 9 17:27 -10 18
    17. Аталанта 19 3 9 7 16:24 -8 18
    18. Эмполи 19 2 10 7 20:30 -10 16
    19. Чезена 19 1 5 13 17:42 -25 8
    20. Парма * 19 1 4 14 14:48 -34 7
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