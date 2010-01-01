Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|26
|9
|3
|72:24
|+48
|87
|2.
|Рома
|38
|19
|13
|6
|54:31
|+23
|70
|3.
|Лацио
|38
|21
|6
|11
|71:38
|+33
|69
|4.
|Фиорентина
|38
|18
|10
|10
|61:46
|+15
|64
|5.
|Наполи
|38
|18
|9
|11
|70:54
|+16
|63
|6.
|Дженоа
|38
|16
|11
|11
|62:47
|+15
|59
|7.
|Сампдория
|38
|13
|17
|8
|48:42
|+6
|56
|8.
|Интер
|38
|14
|13
|11
|59:48
|+11
|55
|9.
|Торино
|38
|14
|12
|12
|48:45
|+3
|54
|10.
|Милан
|38
|13
|13
|12
|56:50
|+6
|52
|11.
|Палермо
|38
|12
|13
|13
|53:55
|-2
|49
|12.
|Сассуоло
|38
|12
|13
|13
|49:57
|-8
|49
|13.
|Верона
|38
|11
|13
|14
|49:65
|-16
|46
|14.
|Кьево
|38
|10
|13
|15
|28:41
|-13
|43
|15.
|Эмполи
|38
|8
|18
|12
|46:52
|-6
|42
|16.
|Удинезе
|38
|10
|11
|17
|43:56
|-13
|41
|17.
|Аталанта
|38
|7
|16
|15
|38:57
|-19
|37
|18.
|Кальяри
|38
|8
|10
|20
|48:68
|-20
|34
|19.
|Чезена
|38
|4
|12
|22
|36:73
|-37
|24
|20.
|Парма *
|38
|6
|8
|24
|33:75
|-42
|19
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|16
|3
|0
|45:11
|+34
|51
|2.
|Наполи
|19
|11
|5
|3
|46:28
|+18
|38
|3.
|Лацио
|19
|12
|1
|6
|40:18
|+22
|37
|4.
|Рома
|19
|10
|7
|2
|31:14
|+17
|37
|5.
|Фиорентина
|19
|9
|6
|4
|30:17
|+13
|33
|6.
|Дженоа
|19
|9
|6
|4
|33:21
|+12
|33
|7.
|Милан
|19
|9
|5
|5
|30:19
|+11
|32
|8.
|Торино
|19
|8
|7
|4
|25:14
|+11
|31
|9.
|Сампдория
|19
|7
|10
|2
|23:15
|+8
|31
|10.
|Палермо
|19
|8
|6
|5
|30:25
|+5
|30
|11.
|Сассуоло
|19
|7
|8
|4
|25:22
|+3
|29
|12.
|Интер
|19
|7
|7
|5
|33:23
|+10
|28
|13.
|Верона
|19
|7
|5
|7
|27:30
|-3
|26
|14.
|Эмполи
|19
|6
|8
|5
|26:22
|+4
|26
|15.
|Удинезе
|19
|6
|5
|8
|26:29
|-3
|23
|16.
|Кьево
|19
|4
|9
|6
|16:19
|-3
|21
|17.
|Парма *
|19
|5
|4
|10
|19:27
|-8
|19
|18.
|Аталанта
|19
|4
|7
|8
|22:33
|-11
|19
|19.
|Кальяри
|19
|4
|4
|11
|24:36
|-12
|16
|20.
|Чезена
|19
|3
|7
|9
|19:31
|-12
|16
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|10
|6
|3
|27:13
|+14
|36
|2.
|Рома
|19
|9
|6
|4
|23:17
|+6
|33
|3.
|Лацио
|19
|9
|5
|5
|31:20
|+11
|32
|4.
|Фиорентина
|19
|9
|4
|6
|31:29
|+2
|31
|5.
|Интер
|19
|7
|6
|6
|26:25
|+1
|27
|6.
|Дженоа
|19
|7
|5
|7
|29:26
|+3
|26
|7.
|Наполи
|19
|7
|4
|8
|24:26
|-2
|25
|8.
|Сампдория
|19
|6
|7
|6
|25:27
|-2
|25
|9.
|Торино
|19
|6
|5
|8
|23:31
|-8
|23
|10.
|Кьево
|19
|6
|4
|9
|12:22
|-10
|22
|11.
|Сассуоло
|19
|5
|5
|9
|24:35
|-11
|20
|12.
|Милан
|19
|4
|8
|7
|26:31
|-5
|20
|13.
|Верона
|19
|4
|8
|7
|22:35
|-13
|20
|14.
|Палермо
|19
|4
|7
|8
|23:30
|-7
|19
|15.
|Кальяри
|19
|4
|6
|9
|24:32
|-8
|18
|16.
|Удинезе
|19
|4
|6
|9
|17:27
|-10
|18
|17.
|Аталанта
|19
|3
|9
|7
|16:24
|-8
|18
|18.
|Эмполи
|19
|2
|10
|7
|20:30
|-10
|16
|19.
|Чезена
|19
|1
|5
|13
|17:42
|-25
|8
|20.
|Парма *
|19
|1
|4
|14
|14:48
|-34
|7