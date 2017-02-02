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Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»

2 февраля 2017, 06:18
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Нападающий «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал победу в четвертьфинальном матче Кубка Италии против «Чезены», в котором он отметился голом с пенальти.

«Пенальти был стопроцентный. Эта победа очень важна для нас. Но стоит отдать должное и «Чезене», которая играла очень организованно и открыто. Эта команда заслуживает большего, чем выступать в Серии Б.

Впереди у нас дерби. Сделаем все, чтобы пробиться в финал.

Мое будущее? Я планирую насладиться игрой в эти три месяца, а потом посмотрим. Сейчас не самое подходящее время думать об этом», – сказал Тотти.

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Рома» – «Чезена» закончился со счетом 2:1. За выход в финал команда поборется с «Лацио».

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Кубок Рома Чезена Тотти Франческо
Комментарии (1)
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Genchik92
1486025016
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