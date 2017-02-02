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    Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал победу в четвертьфинальном матче Кубка Италии против «Чезены», в котором он отметился голом с пенальти.

    «Пенальти был стопроцентный. Эта победа очень важна для нас. Но стоит отдать должное и «Чезене», которая играла очень организованно и открыто. Эта команда заслуживает большего, чем выступать в Серии Б.

    Впереди у нас дерби. Сделаем все, чтобы пробиться в финал.

    Мое будущее? Я планирую насладиться игрой в эти три месяца, а потом посмотрим. Сейчас не самое подходящее время думать об этом», – сказал Тотти.

    Матч 1/4 финала Кубка Италии «Рома» – «Чезена» закончился со счетом 2:1. За выход в финал команда поборется с «Лацио».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    02.02.2017 06:18
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