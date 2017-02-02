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Материалы

Рома - Чезена

01.02.2017, Среда, 22:45 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Кубок, 1/4 финала Рома - Чезена
Обзор матча
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 22:45 Чезена 0:1 Рома
9 тур
29 октября, среда 22:45 Рома 2:0 Чезена
Италия. Серия А (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 20:00 Чезена 2:3 Рома
19 тур
21 января, суббота 21:00 Рома 5:1 Чезена
Италия. Серия А (2010/2011)
20 тур
16 января, воскресенье 17:00 Чезена 0:1 Рома
1 тур
28 августа, суббота 22:45 Рома 0:0 Чезена
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