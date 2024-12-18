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  • «Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

18 декабря 2024, 19:20
Аталанта
18.12.2024, среда, 20:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
6 : 1
Завершен
Чезена
4' Д. Дзаппакоста 8' Ш. Де Кетеларе 27' Л. Самарджич 35' Ш. Де Кетеларе 54' М. Брешианини 71' Л. Самарджич
90' Ж. Сисей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Рафаэл Толой
(К) ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
15
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Лазар Самарджич
АП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Чезена
75
Matteo Pisseri
ВР
13
Raffaele Celia
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
(К) ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
70
Emanuele Adamo
ЦП
44
Леонардо Мендичино
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
20
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
14
Бен Годфри
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
99
Ваня Влахович
ЛВ
Чезена
1
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
2
Marco Curto
ЦЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
15
Жозеф Сисей
ЛВ
8
Saber Hraiech
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
2
Толой
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
2
Палестра
32
Ретеги
15
Пашалич
4-3-1-2
75
26
15
73
13
70
44
Мендичино
10
Бастони
7
Тавсан
20
ван Хойдонк
7
Каргбо
1
Патрисиу
31
Росси
31
Росси
1
Патрисиу
19
Джимсити
14
Годфри
14
Годфри
19
Джимсити
4
Хин
25
Сулемана
25
Сулемана
4
Хин
15
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Де Кетеларе
15
2
2
15
7
Тавсан
70
70
7
Тавсан
10
Бастони
4
4
10
Бастони
7
Каргбо
15
Сисей
15
Сисей
7
Каргбо
70
8
8
70
Остались в запасе
Аталанта
Чезена
29
Марко Карнесекки
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
Остались в запасе
1
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Микеле Миньяни
Статистика матча Аталанта - Чезена
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
0
Количество передач
656
458
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Чезена», 1\8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Чезена»

«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Чезена Аталанта
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