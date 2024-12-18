18.12.2024, среда, 20:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
Италия. Кубок, 1/8 финала
6 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
4-1-3-2
1
Патрисиу
2
Толой
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
2
Палестра
32
Ретеги
15
Пашалич
4-3-1-2
75
26
15
73
13
70
44
Мендичино
10
Бастони
7
Тавсан
20
ван Хойдонк
7
Каргбо
1
Патрисиу
31
Росси
31
Росси
1
Патрисиу
19
Джимсити
14
Годфри
14
Годфри
19
Джимсити
4
Хин
25
Сулемана
25
Сулемана
4
Хин
15
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
15
Пашалич
17
Де Кетеларе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Де Кетеларе
15
2
2
15
7
Тавсан
70
70
7
Тавсан
10
Бастони
4
4
10
Бастони
7
Каргбо
15
Сисей
15
Сисей
7
Каргбо
70
8
8
70
Остались в запасе
Аталанта
Чезена
29
Марко Карнесекки
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
Остались в запасе
1
Alessandro Siano
ВР
33
Джонатан Клинсман
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
19
Giuseppe Prestia
ЦЗ
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
14
Джакомо Чало
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Микеле Миньяни
Статистика матча Аталанта - Чезена
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
9
7
Офсайды
1
0
Количество передач
656
458
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Чезена», 1\8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Чезена»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»