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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Чезена
Рома - Чезена: обзор матча 01 февраля 2017
Рома
01.02.2017, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Чезена
68'
Э. Джеко
90'
Ф. Тотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Чезена
Желтая карточка
К. Манолас
90'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Тотти
90'
84'
Желтая карточка
А. Родригес
Замена
Эмерсон
️️️️
С. Эль-Шаарави
82'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
68'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
Жуан
45'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Перотти
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
24
Маттиа Витале
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Диаманти
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Чезена
11
Нунцио Ди Роберто
ЦП
13
Маттео Гаспери
ЦП
4-1-2-1-2
1
Алиссон
6
Мариу Руй
22
Рюдигер
15
Жуан
44
Манолас
5
Паредес
8
Строотман
33
Перес
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
10
Тотти
1-1-1-1
30
Альярди
33
Рензетти
14
Бальзано
24
Витале
20
Родригес
15
Жуан
44
Наингголан
44
Наингголан
15
Жуан
92
Эль-Шаарави
33
Эмерсон
33
Эмерсон
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
10
Джеко
10
Джеко
8
Перотти
Остались в запасе
Рома
Чезена
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
11
Нунцио Ди Роберто
ЦП
13
Маттео Гаспери
ЦП
Главный тренер
Алессандро Диаманти
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Остались в запасе
11
Нунцио Ди Роберто
ЦП
13
Маттео Гаспери
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Алессандро Диаманти
Статистика матча Рома - Чезена
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
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Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
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