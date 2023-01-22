Тренер «Специи»: «Разочарован, что Кивиор уходит в «Арсенал»

Главный тренер «Специи» Лука Готти отреагировал на уход своего защитника Якуба Кивиора в «Арсенал».

«Я очень рад за Кивиора, он создал себе такую возможность. Это самая крупная продажа в истории «Специи». Думаю, клуб рад.

Однако я не могу быть полностью доволен трансфером. На замену таким футболистам у меня будут игроки, которые не так готовы себя проявлять. Это разочаровывающий момент. Тренер не может насладиться плодами своего труда. Игрока продают, словно нажимая для тренера кнопку «Сброс», – сказал Готти.

В этом сезоне Кивиор провел 20 матчей за «Специю».

В его активе 4 игры на ЧМ-2022.

Рыночная стоимость поляка – 8 миллионов евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно