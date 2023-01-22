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    Тренер «Специи»: «Разочарован, что Кивиор уходит в «Арсенал»

    Главный тренер «Специи» Лука Готти отреагировал на уход своего защитника Якуба Кивиора в «Арсенал».

    «Я очень рад за Кивиора, он создал себе такую возможность. Это самая крупная продажа в истории «Специи». Думаю, клуб рад.

    Однако я не могу быть полностью доволен трансфером. На замену таким футболистам у меня будут игроки, которые не так готовы себя проявлять. Это разочаровывающий момент. Тренер не может насладиться плодами своего труда. Игрока продают, словно нажимая для тренера кнопку «Сброс», – сказал Готти.

    • В этом сезоне Кивиор провел 20 матчей за «Специю».
    • В его активе 4 игры на ЧМ-2022.
    • Рыночная стоимость поляка – 8 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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