«Ювентус» и «Милан» интересуются защитником сборной Польши

Центральный защитник «Специи» Якуб Кивиор может продолжить карьеру в более статусном клубе.
На 22-летнего поляка претендуют «Ювентус» и «Милан».
Туринцы рассматривают возможность трансфера игрока уже зимой, миланцы предпочитают отложить сделку до лета.
- Рыночная стоимость Кивиора – 6 миллионов евро.
- Он полностью отыграл оба матча сборной Польши на ЧМ-2022.
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Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио