«Ювентус» и «Милан» интересуются защитником сборной Польши

Центральный защитник «Специи» Якуб Кивиор может продолжить карьеру в более статусном клубе.

На 22-летнего поляка претендуют «Ювентус» и «Милан».

Туринцы рассматривают возможность трансфера игрока уже зимой, миланцы предпочитают отложить сделку до лета.

Рыночная стоимость Кивиора – 6 миллионов евро.

Он полностью отыграл оба матча сборной Польши на ЧМ-2022.

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