Матч 23-го тура Серии А между «Специей» и «Ювентусом» (0:2) ознаменовался несколькими скандалами.
Фанаты «Специи» оскорбили на почве национальности полузащитника «Ювентуса» Филипа Костича.
Они называли серба «цыганом», когда тот покинул поле вследствие замены.
Кроме того, болельщик «Ювентуса» помочился с трибуны на сотрудников стадиона «Специи».
Два стюарда – мужчина и женщина – пожаловались, что на них брызнула струя мочи. Они обратились в полицию, чтобы с помощью систем видеонаблюдения вычислить виновника инцидента.
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Источник: La Gazzetta dello Sport