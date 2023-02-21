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  • Болельщик «Ювентуса» помочился с трибуны на сотрудников стадиона «Специи»

Болельщик «Ювентуса» помочился с трибуны на сотрудников стадиона «Специи»

21 февраля 2023, 14:59
1

Матч 23-го тура Серии А между «Специей» и «Ювентусом» (0:2) ознаменовался несколькими скандалами.

Фанаты «Специи» оскорбили на почве национальности полузащитника «Ювентуса» Филипа Костича.

Они называли серба «цыганом», когда тот покинул поле вследствие замены.

Кроме того, болельщик «Ювентуса» помочился с трибуны на сотрудников стадиона «Специи».

Два стюарда – мужчина и женщина – пожаловались, что на них брызнула струя мочи. Они обратились в полицию, чтобы с помощью систем видеонаблюдения вычислить виновника инцидента.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Специя Костич Филип
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