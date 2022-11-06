Жиру снял футболку при праздновании гола и оставил «Милан» на концовку матча со «Специей» в меньшинстве

Нападающий «Милана» Оливье Жиру принес команде победу в матче 13-го тура Серии А против «Специи» (2:1). Он забил решающий гол на 89-й минуте.

Жиру праздновал гол, сняв футболку. За это он получил желтую карточку, которая стала для него второй. В итоге концовку «Милан» проводил в меньшинстве.

«Милан» вышел на 2-е место.

У «Специи» забил принадлежащий «Милану» Даниэль Мальдини.

У 36-летнего Жиру в сезоне Серии А 12 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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