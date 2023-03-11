Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Серия А. «Интер» проиграл «Специи» (1:2), у Мальдини гол, Лаутаро не забил пенальти

    «Интер» в 26-м туре чемпионата Италии проиграл на выезде «Специи». Единственный мяч с пенальти у гостей забил Ромелу Лукаку.

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес на 13-й минуте не реализовал пенальти.

    У «Специи» забил сын экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини Даниэль.

    «Интер» остался на втором месте. «Специя» идет 17-й.

    Италия. Серия А. 26-й тур

    Специя – Интер – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мальдини, 55; 1:1 – Лукаку, 83 (с пенальти); 2:1 – Нзола, 87 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: нет – Мартинес, 13.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Игрок «Интера» снял трусы с соперника по ходу матча с «Порту»
    «Интер» пожалуется на «Порту» в УЕФА 1
    Стали известны 6 из 8 участников 1/4 финала Лиги чемпионов 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 00:42
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11