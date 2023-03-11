Серия А. «Интер» проиграл «Специи» (1:2), у Мальдини гол, Лаутаро не забил пенальти

«Интер» в 26-м туре чемпионата Италии проиграл на выезде «Специи». Единственный мяч с пенальти у гостей забил Ромелу Лукаку.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес на 13-й минуте не реализовал пенальти.

У «Специи» забил сын экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини Даниэль.

«Интер» остался на втором месте. «Специя» идет 17-й.

Италия. Серия А. 26-й тур

Специя – Интер – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мальдини, 55; 1:1 – Лукаку, 83 (с пенальти); 2:1 – Нзола, 87 (с пенальти).

Незабитые пенальти: нет – Мартинес, 13.

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