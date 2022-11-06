Серия А. Гол Мальдини не спас «Специю» от поражения от «Милана»

«Милан» в 13-м туре чемпионата Италии переиграл дома «Специю». Решающий гол на 89-й минуте забил форвард Оливье Жиру.
Жиру при праздновании гола снял футболку и получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и был удален.
У «Специи» забил Даниэль Мальдини. Он принадлежит «Милану».
«Милан» поднялся на второе место. «Специя» опустилась на 17-ю строчку.
Италия. Серия А. 13-й тур
Голы: 1:0 – Эрнандес, 21; 1:1 – Мальдини, 59; 2:1 – Жиру, 89.
Удаления: Жиру, 90 (вторая ж.к.) – нет.
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Источник: Бомбардир.ру