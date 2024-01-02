Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»

Уэйн Руни высказался о своей отставке с поста главного тренера «Бирмингем Сити».

«Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность руководить «Бирмингемом» и за поддержку, которую все они оказывали мне в течение моего короткого периода работы в клубе

Футбол – это бизнес, опирающийся на результаты. И я признаю, что они не были на том уровне, которого мне бы хотелось.

Однако, время – это самый ценный ресурс, который есть у тренера, и я не верю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть необходимые изменения.

Теперь мне потребуется некоторые время, чтобы пройти через эту неудачу. Я работаю в профессиональном футболе с 16 лет, но теперь хочу провести какое-то время со своей семьей и буду готовиться к следующей возможности на своем тренерском пути.

Желаю «Бирмингему» и его владельцам всего наилучшего в достижении своих амбиций», – заявил Руни.