Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Руни прокомментировал свое увольнение из «Бирмингема»

    Уэйн Руни высказался о своей отставке с поста главного тренера «Бирмингем Сити».

    «Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность руководить «Бирмингемом» и за поддержку, которую все они оказывали мне в течение моего короткого периода работы в клубе

    Футбол – это бизнес, опирающийся на результаты. И я признаю, что они не были на том уровне, которого мне бы хотелось.

    Однако, время – это самый ценный ресурс, который есть у тренера, и я не верю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть необходимые изменения.

    Теперь мне потребуется некоторые время, чтобы пройти через эту неудачу. Я работаю в профессиональном футболе с 16 лет, но теперь хочу провести какое-то время со своей семьей и буду готовиться к следующей возможности на своем тренерском пути.

    Желаю «Бирмингему» и его владельцам всего наилучшего в достижении своих амбиций», – заявил Руни.

    • «Бирмингем» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
    • До назначения Руни команда шла на 6-й строчке.
    • Уэйн работал в клубе с 11 октября.

    Новости по теме
    Гарначо прокомментировал свой гол «Эвертону» в стиле Руни
    Гарначо повторил легендарный гол Руни в матче с «Эвертоном» 6
    Топ-10 игроков в истории Англии по версии FourFourTwo: Кейн выше Бекхэма и Руни
    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2024 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+