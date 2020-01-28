L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы

«Кардифф» решил судиться с «Нантом» из-за гибели нападающего Эмилиано Салы.
Валлийский клуб обвиняет французских коллег в непредумышленном убийстве футболиста.
Дело в том, что руководство «Нанта» разрешило заниматься сделкой посредникам, которые не имели права на соответствующую деятельность. В том числе они организовывали полет аргентинца, который завершился трагедией.
- 21 января 2019 года Сала погиб в результате авиакатастрофы.
- Его самолет потерпел крушение над проливом Ла-Манш.
- Игрок летел в Уэльс, чтобы присоединиться к «Кардиффу», который купил его за 17 миллионов евро.
- После смерти форварда клуб отказался выплачивать сумму трансфера.
Источник: L'Equipe