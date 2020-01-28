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  • L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы

L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы

28 января 2020, 22:30

«Кардифф» решил судиться с «Нантом» из-за гибели нападающего Эмилиано Салы.

Валлийский клуб обвиняет французских коллег в непредумышленном убийстве футболиста.

Дело в том, что руководство «Нанта» разрешило заниматься сделкой посредникам, которые не имели права на соответствующую деятельность. В том числе они организовывали полет аргентинца, который завершился трагедией.

  • 21 января 2019 года Сала погиб в результате авиакатастрофы.
  • Его самолет потерпел крушение над проливом Ла-Манш.
  • Игрок летел в Уэльс, чтобы присоединиться к «Кардиффу», который купил его за 17 миллионов евро.
  • После смерти форварда клуб отказался выплачивать сумму трансфера.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Англия. Чемпионшип Нант Кардифф Сала Эмилиано
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