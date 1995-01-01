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    L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы

    «Кардифф» решил судиться с «Нантом» из-за гибели нападающего Эмилиано Салы.

    Валлийский клуб обвиняет французских коллег в непредумышленном убийстве футболиста.

    Дело в том, что руководство «Нанта» разрешило заниматься сделкой посредникам, которые не имели права на соответствующую деятельность. В том числе они организовывали полет аргентинца, который завершился трагедией.

    • 21 января 2019 года Сала погиб в результате авиакатастрофы.
    • Его самолет потерпел крушение над проливом Ла-Манш.
    • Игрок летел в Уэльс, чтобы присоединиться к «Кардиффу», который купил его за 17 миллионов евро.
    • После смерти форварда клуб отказался выплачивать сумму трансфера.

    Источник: L'Equipe

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