L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы

«Кардифф» решил судиться с «Нантом» из-за гибели нападающего Эмилиано Салы.

Валлийский клуб обвиняет французских коллег в непредумышленном убийстве футболиста.

Дело в том, что руководство «Нанта» разрешило заниматься сделкой посредникам, которые не имели права на соответствующую деятельность. В том числе они организовывали полет аргентинца, который завершился трагедией.