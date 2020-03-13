Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии

Воспользовался авиа бомбилой ...
Британское отделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовало официальный доклад об авиакатастрофе в январе прошлого года, когда разбился самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту. Вместе с ним погиб пилот.
Установлено, что самолет упал в море и у воздушного судна, как и пилота, не было лицензии на коммерческую перевозку. У командира самолета Дэвида Ибботсона разрешение на полеты истекло за три месяца до катастрофы.
- Сала после перехода в «Кардифф» летел из Нанта в Уэльс.
- «Кардифф» заплатил за игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.
- Тело пилота не было найдено.