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    Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии

    Британское отделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовало официальный доклад об авиакатастрофе в январе прошлого года, когда разбился самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту. Вместе с ним погиб пилот.

    Установлено, что самолет упал в море и у воздушного судна, как и пилота, не было лицензии на коммерческую перевозку. У командира самолета Дэвида Ибботсона разрешение на полеты истекло за три месяца до катастрофы.

    • Сала после перехода в «Кардифф» летел из Нанта в Уэльс.
    • «Кардифф» заплатил за игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.
    • Тело пилота не было найдено.

    Источник: AAIB

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    13.03.2020 20:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2291

      Борат 11 часов назад

      Воспользовался авиа бомбилой ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +455

      Tyler_Stark 13 часов назад

      Агента на кукан, молодого пацана загубил из-за медных грошей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3725

      vladik12 15 часов назад

      Видимо, решили сэкономить на транспорте. То ли "Кардифф", то ли Сала.

      0
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      ...
      Рейтинг: +38307

      portero > vladik12 14 часов назад

      Писали что агент этим занимался, ну а Сала мог и обычным рейсом долететь, не настоял на своём.

      1
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