Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии

Британское отделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовало официальный доклад об авиакатастрофе в январе прошлого года, когда разбился самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту. Вместе с ним погиб пилот.

Установлено, что самолет упал в море и у воздушного судна, как и пилота, не было лицензии на коммерческую перевозку. У командира самолета Дэвида Ибботсона разрешение на полеты истекло за три месяца до катастрофы.