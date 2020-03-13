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  • Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии

Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии

13 марта 2020, 20:44
3

Британское отделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовало официальный доклад об авиакатастрофе в январе прошлого года, когда разбился самолет с футболистом Эмилиано Салой на борту. Вместе с ним погиб пилот.

Установлено, что самолет упал в море и у воздушного судна, как и пилота, не было лицензии на коммерческую перевозку. У командира самолета Дэвида Ибботсона разрешение на полеты истекло за три месяца до катастрофы.

  • Сала после перехода в «Кардифф» летел из Нанта в Уэльс.
  • «Кардифф» заплатил за игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.
  • Тело пилота не было найдено.

Источник: AAIB
Франция. Лига 1 Англия. Чемпионшип Нант Кардифф Сала Эмилиано
Комментарии (3)
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vladik12
1584121634
Видимо, решили сэкономить на транспорте. То ли "Кардифф", то ли Сала.
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Tyler_Stark
1584126893
Агента на кукан, молодого пацана загубил из-за медных грошей
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