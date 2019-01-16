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Эмилиано Сала
Статистика
Эмилиано Сала - статистика
Завершил карьеру
31 октября 1990 (35)
#22 | Нападающий
187 см | 75 кг
Аргентина
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нант
18
12
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1 : 0
16.01.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
0 : 1
13.01.2019
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
2 : 0
08.01.2019
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
1 : 0
22.12.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
3 : 2
05.12.2018
Марсель
1' - 90'
30'
45'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
3 : 0
30.11.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 1
24.11.2018
Анжер
1' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
1 : 1
11.11.2018
Нант
1' - 90'
16'
Франция. Лига 1, 12 тур
Нант
5 : 0
04.11.2018
Генгам
1' - 90'
43, 84'
Франция. Лига 1, 11 тур
Амьен
1 : 2
27.10.2018
Нант
1' - 90'
71'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
4 : 0
20.10.2018
Тулуза
1' - 90'
25, 71, 77'
Франция. Лига 1, 9 тур
Бордо
3 : 0
07.10.2018
Нант
1' - 66'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
1 : 2
25.09.2018
Ницца
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
2 : 1
22.09.2018
Нант
1' - 77'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
0 : 0
16.09.2018
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2 : 3
01.09.2018
Нант
1' - 90'
59'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 1
25.08.2018
Кан
75' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 2 тур
Дижон
2 : 0
18.08.2018
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
1 : 3
11.08.2018
Монако
72' - 90'
90'
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