Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Нант
Страсбур - Нант: обзор матча 01 сентября 2018
Страсбур
01.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 3
Завершен
Нант
21'
Л. Ажорк
81'
Н. Да Кошта
34'
С. Митрович (АГ)
45+1'
Л. Эвангелиста
59'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Нант
ГОЛ! 2:3!
Н. Да Кошта
81'
59'
ГОЛ! 1:3!
Э. Сала
Пас отдал
Л. Лима
Желтая карточка
Ж. Мартен
58'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Эвангелиста
Пас отдал
М. Уорис
43'
Желтая карточка
Л. Лима
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Митрович
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Томассон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
18
Пабло Мартинес
ВР
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
3-1-2-1-2
18
Мартинес
23
Кароль
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
8
Мартен
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
10
Да Кошта
4-4-2
16
Тэтэрушану
22
Кватен
34
Карлос
6
Лима
3
Миазга
21
Крхин
8
Мутуссами
30
Эвангелиста
21
Ронжье
20
Уорис
22
Сала
Остались в запасе
Страсбур
Нант
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
22
Шарль Траоре
ЛЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Страсбур - Нант
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Нант
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:36
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:36
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+