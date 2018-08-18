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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Нант
Дижон - Нант: обзор матча 18 августа 2018
Дижон
18.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Нант
8'
Ж. Таварес
74'
Ж. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Нант
78'
Красная карточка
А. Туре
ГОЛ! 2:0!
Ж. Таварес
Пас отдал
В. Розье
74'
43'
Желтая карточка
Д. Карлос
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таварес
Пас отдал
У. Хаддади
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
33
Перси Прадо
ЦП
42
Абдулайе Дабо
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-3-1-2
31
Рунарссон
6
Лаутоа
4
Ямбере
4
Хаддади
19
Розье
17
Абид
12
Лойодиче
23
Слити
7
Саммаритано
9
Жанно
11
Таварес
4-1-4-1
16
Тэтэрушану
22
Кватен
6
Лима
3
Миазга
34
Карлос
7
Туре
21
Ронжье
8
Мутуссами
30
Эвангелиста
21
Бочилия
22
Сала
Остались в запасе
Дижон
Нант
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
33
Перси Прадо
ЦП
42
Абдулайе Дабо
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
33
Перси Прадо
ЦП
42
Абдулайе Дабо
ЦП
1
Максим Дюпе
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Дижон - Нант
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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Дижон
Нант
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