Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Нант
Лилль - Нант: обзор матча 22 сентября 2018
Лилль
22.09.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нант
10'
Ж. Фонте
68'
Н. Иконе
82'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Нант
90'
+5
Желтая карточка
К. Кулибали
Замена
Л. Реми
️️️️
Н. Пепе
90'
+4
82'
ГОЛ! 2:1!
К. Кулибали
Замена
Т. Майя
️️️️
Н. Иконе
79'
77'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Э. Сала
Замена
Л. Араухо
️️️️
Р. Фонте
71'
69'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
С. Мутуссами
ГОЛ! 2:0!
Н. Иконе
Пас отдал
Ж. Фонте
68'
Желтая карточка
Шека
63'
58'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
Л. Эвангелиста
50'
Желтая карточка
М. Миазга
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
49'
33'
Желтая карточка
Р. Крхин
26'
Желтая карточка
Д. Карлос
Желтая карточка
Т. Мендес
16'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фонте
Пас отдал
Т. Мендес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Кара
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
5
Сумаоро
6
Фонте
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
17
Фонте
19
Пепе
4-4-2
16
Тэтэрушану
22
Кватен
3
Миазга
6
Лима
34
Карлос
21
Ронжье
8
Мутуссами
21
Крхин
30
Эвангелиста
20
Уорис
22
Сала
93
Иконе
29
Майя
29
Майя
93
Иконе
19
Пепе
14
Реми
14
Реми
19
Пепе
17
Фонте
7
Араухо
7
Араухо
17
Фонте
30
Эвангелиста
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
30
Эвангелиста
8
Мутуссами
21
Бочилия
21
Бочилия
8
Мутуссами
22
Сала
17
Кулибали
17
Кулибали
22
Сала
Остались в запасе
Лилль
Нант
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
22
Шарль Траоре
ЛЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Лилль - Нант
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Нант
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+