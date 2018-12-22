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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Нант
ПСЖ - Нант: обзор матча 22 декабря 2018
ПСЖ
22.12.2018, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 0
Завершен
Нант
68'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Нант
Желтая карточка
Маркиньос
90'
+4
Желтая карточка
Т. Силва
88'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
ПСЖ
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Буффон
3
Силва
5
Маркиньос
3
Кимпембе
24
Бернат
12
Менье
6
Верратти
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Мбаппе
3-3-3-1
16
Тэтэрушану
6
Лима
5
Паллуа
5
Кара
22
Кватен
7
Туре
34
Карлос
21
Ронжье
21
Крхин
21
Бочилия
22
Сала
Остались в запасе
ПСЖ
Нант
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Кевин Римейн
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча ПСЖ - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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