Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Нант
Бордо - Нант: обзор матча 07 октября 2018
Бордо
07.10.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 0
Завершен
Нант
5'
Я. Карамо
7'
Ф. Камано
42'
Ф. Камано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Нант
Замена
З. Юссуф
️️️️
Ф. Камано
89'
Желтая карточка
С. Калу
82'
Замена
Д. Бриан
️️️️
А. Корнелиус
73'
71'
Замена
А. Туре
️️️️
Г. Бочилия
Замена
С. Калу
️️️️
Я. Карамо
67'
66'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Э. Сала
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Камано
42'
41'
Желтая карточка
М. Миазга
30'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
М. Уорис
ГОЛ! 2:0!
Ф. Камано
7'
ГОЛ! 1:0!
Я. Карамо
Пас отдал
Л. Лерагер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Кара
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-2-2-1
56
Костиль
14
Паленсия
33
Йованович
23
Кунде
20
Сабали
94
Отавио
21
Лерагер
13
Санкаре
40
Камано
14
Карамо
14
Корнелиус
4-4-2
16
Тэтэрушану
2
Фабио
3
Миазга
34
Карлос
6
Лима
21
Бочилия
8
Мутуссами
21
Ронжье
21
Крхин
20
Уорис
22
Сала
14
Карамо
90
Калу
90
Калу
14
Карамо
40
Камано
28
Юссуф
28
Юссуф
40
Камано
14
Корнелиус
7
Бриан
7
Бриан
14
Корнелиус
21
Бочилия
7
Туре
7
Туре
21
Бочилия
20
Уорис
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
20
Уорис
22
Сала
17
Кулибали
17
Кулибали
22
Сала
Остались в запасе
Бордо
Нант
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
22
Шарль Траоре
ЛЗ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Кара
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Бордо - Нант
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Нант
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+