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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Тулуза
Нант - Тулуза: обзор матча 20 октября 2018
Нант
20.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
4 : 0
Завершен
Тулуза
25'
Э. Сала
38'
Г. Бочилия
71'
Э. Сала
77'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Тулуза
ГОЛ! 4:0!
Э. Сала
Пас отдал
Э. Кватен
77'
ГОЛ! 3:0!
Э. Сала
71'
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
66'
Желтая карточка
Л. Лима
51'
Желтая карточка
В. Ронжье
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Г. Бочилия
38'
37'
Желтая карточка
С. Мбиа
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
Пас отдал
Г. Бочилия
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
3-3-2-1-1
16
Тэтэрушану
34
Карлос
5
Кара
5
Жиротто
6
Лима
7
Туре
22
Кватен
21
Ронжье
21
Бочилия
77
Лимбомбе
22
Сала
4-1-3-1-1
30
Рейне
31
Морейра
6
Жульен
29
Мубандже
20
Тодибо
18
Каюзак
14
Доссеви
10
Градель
25
Мбиа
5
Гарсия
10
Жан
Остались в запасе
Нант
Тулуза
22
Шарль Траоре
ЛЗ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
4
Иссиага Силла
ЛЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
22
Шарль Траоре
ЛЗ
1
Максим Дюпе
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Нант - Тулуза
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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