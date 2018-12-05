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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 05 декабря 2018
Нант
05.12.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
30'
Э. Сала
45+1'
А. Туре
64'
Г. Бочилия
28'
М. Сансон
36'
Ф. Товен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Марсель
ГОЛ! 3:2!
Г. Бочилия
Пас отдал
Л. Лима
64'
ГОЛ! 2:2!
А. Туре
Пас отдал
Э. Сала
45'
+1
36'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Товен
ГОЛ! 1:1!
Э. Сала
Пас отдал
А. Туре
30'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Сансон
Пас отдал
Л. Окампос
15'
Желтая карточка
К. Строотман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
5
Кара
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-3-2-1
1
Дюпе
6
Лима
34
Карлос
5
Паллуа
5
Жиротто
7
Туре
2
Фабио
21
Ронжье
21
Бочилия
22
Сала
3-2-2-2-1
30
Манданда
70
Сарр
6
Роланду
23
Рами
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
8
Строотман
10
Товен
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Нант
Марсель
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Александре Оллеро
ВР
5
Кара
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Александре Оллеро
ВР
5
Кара
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Нант - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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