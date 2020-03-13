Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Эмилиано Сала
Главные новости
Полиция нашла бросившего банан в Вендела фаната, «Барселону» могут отстранить от еврокубков и другие новости
Реклама
Смотри матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
08:32
Орлов назвал условие для возвращения Дзюбы в сборную России
01:09
Смородская назвала игрока «Локомотива», которого уличила в «пьянстве и гулянках»
00:57
Зарема пригрозила Смородской судом
15
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
08:24
Мбаппе утратил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона Лиги 1
08:16
Реклама
Врывайся в выходные и ставь на топ-матчи, получив 2000 рублей за регистрацию
00:52
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
00:42
Серия А. «Интер» проиграл «Специи» (1:2), у Мальдини гол, Лаутаро не забил пенальти
00:29
Дасаев: «Непонятно, почему Акинфеев вошел в число лучших вратарей последних 35 лет. Он ничего не завоевал»
10
00:23
«Оренбург» установил личный рекорд
00:09
«Бабка поплыла»: Зарема ответила Смородской, назвавшей ее эскортницей
7
10 марта
23:57
Тихонов сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем
4
23:49
Тренер ХК ЦСКА дал совет Федотову перед матчами с «Крыльями Советов»
1
23:38
Видео
Полиция избила болельщика «Фенербахче» на матче в Севилье
1
23:29
Лахиялов сравнил «ПСЖ» с ишаком после вылета команды из Лиги чемпионов
2
23:18
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:17
«Барселоне» грозит отстранение от еврокубков из-за скандала с подкупом судей
5
22:53
Оффтоп
«Динамо» в шаге от вылета, ЦСКА победил «Северсталь» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:41
Линекера отстранили от эфиров на ВВС за несогласие с миграционной политикой Великобритании
1
22:35
Бердыев прокомментировал разгром «Сочи» от «Оренбурга»
5
22:26
«Салихова – эскортница, она сама признавалась». Смородская – о Зареме
20
22:07
«Кармиотисса» впервые победила при Кержакове
2
21:53
Бердыев установил личный антирекорд
6
21:45
Петржела: «Если бы Fan ID ввели в Чехии, люди продолжали бы ходить на стадионы. Это нормальная практика»
12
21:33
«Это счастье». Личка прокомментировал разгром «Сочи»
21:24
Слуцкий назвал лучший стадион в мире. Он в России
10
21:17
Канчельскис считает, что у Гогниева проблемы с головой
3
21:01
Смородская – о матче «Локомотив» – «Анжи»: «Я пошла столько, сколько считала, что не убьют»
1
20:49
РПЛ. «Сочи» дома крупно проиграл «Оренбургу» (0:4) и впервые уступил при Бердыеве
46
20:40
Смородская рассказала, за что Чорлука получил самый большой штраф в карьере
1
20:18
Прокуратура предъявила обвинение «Барселоне» в подкупе экс-главы испанских судей
2
20:14
Стал известен процент участников ЧМ-2022, которые не против повторить проведение турнира зимой
2
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Эмилиано Сала - новости
Нападающий
Имя
Эмилиано
Фамилия
Сала
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
31 октября 1990 (32 года)
Рост
187
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
13 марта 2020
20:44
Официально: у разбившегося самолета и пилота Салы не было лицензии
3
28 января 2020
22:30
L'Equipe: «Кардифф» подал иск против «Нанта» по обвинению в непредумышленном убийстве Салы
26 января 2020
23:09
Видео
«Нант» почтил память Салы перед матчем с «Бордо»
21 января 2020
23:32
Фото
«Нант» выпустил форму в память о Сале. Форвард погиб ровно год назад
4 ноября 2019
16:44
ФИФА пригрозила «Кардиффу» запретом на трансферы. Клуб еще не заплатил «Нанту» за переход Салы
1
1 ноября 2019
23:31
Фото
В родном городе Салы Прогресо в его память переименовали стадион
2 октября 2019
12:43
«Кардифф» подаст апелляцию на решение ФИФА о выплате «Нанту» за трансфер Салы
30 сентября 2019
19:18
ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов за трансфер погибшего Салы
2
23 сентября 2019
18:36
Двух человек приговорили к тюремному заключению за распространение видео со вскрытия Салы
7
14 августа 2019
16:57
The Independent: Сала отравился газом перед крушением самолета
9 августа 2019
17:42
Двое человек могут оказаться в тюрьме за использование видеоматериалов со вскрытия Салы
23 мая 2019
10:40
L'Equipe: Сала не хотел переходить в «Кардифф»
3
26 апреля 2019
19:10
The Sun: скончался лучший друг Салы. Ранее умер отец погибшего игрока
13
14:39
Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына
14
30 марта 2019
13:47
Пилот самолета Салы страдал дальтонизмом и не имел права летать ночью
5
25 марта 2019
10:13
«Кардифф» не намерен платить за Салу, поскольку трансфер не успели зарегистрировать по правилам
21
20 марта 2019
09:55
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
7
3 марта 2019
17:38
The Independent: пилот самолета Салы не окончил летные курсы и не имел права управлять транспортным средством
1
1 марта 2019
10:46
«Кардифф» предлагал Сале обеспечить перелет, тот отказался
2
27 февраля 2019
17:36
«Нант» пожаловался на «Кардифф» в ФИФА из-за трансфера Салы
26 февраля 2019
06:14
Самолет, на котором разбился Сала, не был лицензирован для коммерческих полетов
5
21 февраля 2019
00:31
«Нант» получил штраф за использование пиротехники в шоу болельщиков, посвященном Сале
20 февраля 2019
14:31
«Нант» пожалуется в ФИФА, если «Кардифф» сегодня не сделает первый платеж по трансферу погибшего Салы
13
19 февраля 2019
18:08
Агент Салы призвал «Кардифф» провести с ним открытую встречу, чтобы очистить свое имя
1
18 февраля 2019
21:13
Фото
Любимая собака Салы пришла на похороны хозяина
3
16 февраля 2019
16:20
В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Салой
3
15 февраля 2019
21:41
Тело Салы доставили в родной город Прогрессо
1
12 февраля 2019
12:29
Все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Сале
11 февраля 2019
17:39
Сала умер от травм головы и туловища. Его опознали по отпечаткам пальцев
1
10 февраля 2019
01:58
Видео
Полиция задержала двух фанатов «Саутгемптона». Они изображали самолет после минуты молчания в память о Сале
14
Предыдущая
1
2
3
4
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение