Все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Сале

Все матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о нападающем Эмилиано Сале.

Футболист погиб во время крушения самолета, на котором он летел из Франции в Уэльс 21 января. За пару дней до этого аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф».

Частный самолет с Салой на борту, которым управлял пилот Дэвид Ибботсон, пропал с радаров в районе Нормандских островов спустя около получаса после вылета из Нанта. После продолжительных поисков его обломки обнаружили на дне Ла-Манша. В нем было мертвое тело нападающего. Ибботсона до сих пор не обнаружили, на данный момент он числится пропавшим без вести.

Сала выступал за «Нант» с 2015 года.

Нападающий провел за команду 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

Сала погиб