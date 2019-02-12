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    Все еврокубковые матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о Сале

    Все матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о нападающем Эмилиано Сале.

    Футболист погиб во время крушения самолета, на котором он летел из Франции в Уэльс 21 января. За пару дней до этого аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф».

    Частный самолет с Салой на борту, которым управлял пилот Дэвид Ибботсон, пропал с радаров в районе Нормандских островов спустя около получаса после вылета из Нанта. После продолжительных поисков его обломки обнаружили на дне Ла-Манша. В нем было мертвое тело нападающего. Ибботсона до сих пор не обнаружили, на данный момент он числится пропавшим без вести.

    • Сала выступал за «Нант» с 2015 года.
    • Нападающий провел за команду 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

    Сала погиб

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.02.2019 12:29
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