ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов за трансфер погибшего Салы

ХЗ по моему эти бабки должны пойти либо семье, либо на благотворительность.
«Кардифф» обязан выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за переход нападающего Эмилиано Салы в январе 2019 года.
Соответствующее решение вынесла ФИФА, поскольку клубам не удалось договориться между собой.
Изначально «Кардифф» и «Нант» согласовали сумму трансфера аргентинца в размере 17 миллионов евро, но после смерти футболиста валлийский клуб отказался платить, ссылаясь на нарушения в оформлении перехода.
6 миллионов – это размер первого несостоявшегося транша в рамках сделки.
- Сала погиб 21 января 2019 года в результате авиакатастрофы.
- Направляясь в Уэльс, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.