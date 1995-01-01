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    ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов за трансфер погибшего Салы

    «Кардифф» обязан выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за переход нападающего Эмилиано Салы в январе 2019 года.

    Соответствующее решение вынесла ФИФА, поскольку клубам не удалось договориться между собой.

    Изначально «Кардифф» и «Нант» согласовали сумму трансфера аргентинца в размере 17 миллионов евро, но после смерти футболиста валлийский клуб отказался платить, ссылаясь на нарушения в оформлении перехода.

    6 миллионов – это размер первого несостоявшегося транша в рамках сделки.

    • Сала погиб 21 января 2019 года в результате авиакатастрофы.
    • Направляясь в Уэльс, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7093

      ufos73 1 час назад

      ХЗ по моему эти бабки должны пойти либо семье, либо на благотворительность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1920

      ухоженный крокодил 1 час назад

      ВВС пид.а.расы. Вот новость.
      А родителям и членам семьи бабло было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Каменный стояк 1 час назад

      Делают деньги на мертвецах

      1
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    • ...
      Рейтинг: +32912

      portero 1 час назад

      вроде же самолетик агента был, хитрый агент увильнул ...а

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