ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов за трансфер погибшего Салы

«Кардифф» обязан выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за переход нападающего Эмилиано Салы в январе 2019 года.

Соответствующее решение вынесла ФИФА, поскольку клубам не удалось договориться между собой.

Изначально «Кардифф» и «Нант» согласовали сумму трансфера аргентинца в размере 17 миллионов евро, но после смерти футболиста валлийский клуб отказался платить, ссылаясь на нарушения в оформлении перехода.

6 миллионов – это размер первого несостоявшегося транша в рамках сделки.