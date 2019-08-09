Двое человек могут оказаться в тюрьме за использование видеоматериалов со вскрытия Салы

Суд может приговорить двоих человек к тюремному заключению за использование ими видеоматериалов с посмертной экспертизы бывшего нападающего Эмилиано Салы.

По информации The Guardian, 49-летний Шерри Брэй и 62-летний Кристофер Эшфорд признались в том, что имели доступ к записи с камер видеонаблюдения во время вскрытия тела футболиста.

В начале года аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 января частный самолет, на котором он летел из Франции в Уэльс пропал с радаров над Ла-Маншем, а в феврале был найден на дне пролива. 6 февраля спасатели извлекли из-под обломков самолета тело Салы.

Вскрытие тела футболиста было сделано на следующий день в морге Борнмута.

Сегодня во время выступления в Суиндонском суде в Брэй и Эшфорд признались в том, что трижды использовали несанкционированный доступ к материалам с Салой с 9 по 11 февраля.

Полиция Уилтшира сообщила, что Брей был директором компании по видеонаблюдению в Чиппенхэме, которой принадлежал контракт по контролю камер в морге в Борнмуте в нерабочее время, а Эшфорд был сотрудником морга.

Расследование было начато после того, как изображение Салы с посмертной экспертизы появились в социальных сетях. В связи с этим были проведены обыски в офисах компании по видеонаблюдению. В ходе расследования выяснилось, что Брей сфотографировал кадры из видео на телефон и отправил другому человеку в фейсбуке.

Брэй и Эшфорд были освобождены под залог и теперь явятся в суд 20 сентября.