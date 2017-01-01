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    The Sun: скончался лучший друг Салы. Ранее умер отец погибшего игрока

    По сведениям The Sun, ушел из жизни лучший друг бывшего форварда «Нанта» Эмилиано Салы Себастьян Рабеллино. 24-летний аргентинец на родине неделю назад попал в смертельную автокатастрофу.

    Ранее сообщалось о смерти отца Салы, у которого случился сердечный приступ. Сам футболист погиб в январе в авиакатастрофе.

    • Самолет с Салой потерпел крушение над Ла-Маншем во время перелета из Франции в Великобританию.
    • Накануне трагедии «Кардифф» купил футболиста у «Нанта» за 17 миллионов евро.
    • Сале было 28 лет.

    Каким мы запомним Эмилиано Салу

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4251

      84aivengo 46 секунд назад

      трагично все....как в фильмах триллерах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18624

      афоня72 1 минуту назад

      Беда не приходит одна.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2573

      Добрый Бобер 10 минут назад

      Прям мистика какая-то...

      1
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      Рейтинг: +378

      19831170 19 минут назад

      Похоже на сценарий пункта назначения.

      3
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      Рейтинг: +170

      Fetax 27 минут назад

      Oни мoжет на ведьму какую-нибудь наехали?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Саладин 28 минут назад

      кто-то когда-то имея средства, зажал на нормальную авиакомпанию. по статьям после катастрофы, Сала был славный малый, сам не ожидал что так прочувствую ситуа. ЖАДНОСТЬ в элементарных вещах сгубила уже 4-х(+пилот) человек. когда уже они все обожрутся, чтоб больше ничего не хотеть...

      -1
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      Рейтинг: +35183

      Project Бабангида 38 минут назад

      "А ТЫ... ЗНАЛ САЛУ...?"
      если нет то живи дальше

      2
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      Рейтинг: +586

      MU-fanatic 44 минуты назад

      прям цепочка неудач...проклятие...

      0
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      Рейтинг: +1508

      Черкизовский Кот 44 минуты назад

      Ужасно.

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