The Sun: скончался лучший друг Салы. Ранее умер отец погибшего игрока

По сведениям The Sun, ушел из жизни лучший друг бывшего форварда «Нанта» Эмилиано Салы Себастьян Рабеллино. 24-летний аргентинец на родине неделю назад попал в смертельную автокатастрофу.

Ранее сообщалось о смерти отца Салы, у которого случился сердечный приступ. Сам футболист погиб в январе в авиакатастрофе.

Самолет с Салой потерпел крушение над Ла-Маншем во время перелета из Франции в Великобританию.

Накануне трагедии «Кардифф» купил футболиста у «Нанта» за 17 миллионов евро.

Сале было 28 лет.

Каким мы запомним Эмилиано Салу