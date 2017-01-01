The Sun: скончался лучший друг Салы. Ранее умер отец погибшего игрока

трагично все....как в фильмах триллерах
По сведениям The Sun, ушел из жизни лучший друг бывшего форварда «Нанта» Эмилиано Салы Себастьян Рабеллино. 24-летний аргентинец на родине неделю назад попал в смертельную автокатастрофу.
Ранее сообщалось о смерти отца Салы, у которого случился сердечный приступ. Сам футболист погиб в январе в авиакатастрофе.
- Самолет с Салой потерпел крушение над Ла-Маншем во время перелета из Франции в Великобританию.
- Накануне трагедии «Кардифф» купил футболиста у «Нанта» за 17 миллионов евро.
- Сале было 28 лет.
Каким мы запомним Эмилиано Салу