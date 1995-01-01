«Кардифф» подаст апелляцию на решение ФИФА о выплате «Нанту» за трансфер Салы

«Кардифф» объявил о том, что подаст апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА о компенсации за погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
В клубе заявили, что крайне разочарованы решением ФИФА. «Есть неопровержимые доказательства, что сделка по переходу так и не была завершена согласно многим контрактным требованиям, выдвинутым «Нантом», что делает ее недействительной», – сказано в заявлении «Кардиффа».
- ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов евро за трансфер Салы.
- «Кардифф» должен был заплатить 15 миллионов фунтов за трансфер, но в итоге отказался, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.
- Сала погиб 21 января 2019 года в результате авиакатастрофы.
- Направляясь в Уэльс, самолет с футболистом на борту пропал над проливом Ла-Манш.