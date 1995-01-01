«Кардифф» подаст апелляцию на решение ФИФА о выплате «Нанту» за трансфер Салы

«Кардифф» объявил о том, что подаст апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА о компенсации за погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салу.

В клубе заявили, что крайне разочарованы решением ФИФА. «Есть неопровержимые доказательства, что сделка по переходу так и не была завершена согласно многим контрактным требованиям, выдвинутым «Нантом», что делает ее недействительной», – сказано в заявлении «Кардиффа».