The Independent: Сала отравился газом перед крушением самолета

Названы новые обстоятельства гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона.

Токсикологические тесты на теле Салы показали, что он отравился большой дозой угарного газа перед крушением самолета, сообщает The Independent со ссылкой на материалы следствия. Предполагается, что Ибботсон также получил отравление, его тело так и не было найдено.

Ранее сообщалось, что Иботссон страдал дальтонизмом и потому не имел разрешения летать в темное время суток.