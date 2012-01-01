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    The Independent: Сала отравился газом перед крушением самолета

    Названы новые обстоятельства гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона.

    Токсикологические тесты на теле Салы показали, что он отравился большой дозой угарного газа перед крушением самолета, сообщает The Independent со ссылкой на материалы следствия. Предполагается, что Ибботсон также получил отравление, его тело так и не было найдено.

    Ранее сообщалось, что Иботссон страдал дальтонизмом и потому не имел разрешения летать в темное время суток.

    • В январе Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 числа он вылетел из Франции в Уэльс на самолете Ибботсона, который пропал с радаров, не достигнув места назначения. После продолжительных поисков обломки транспортного средства были обнаружены на дне пролива Ла-Манш. Среди них поисковая бригада нашли тело Салы.

    Источник: The Independent

    The Independent – британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

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