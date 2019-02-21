«Нант» получил штраф за использование пиротехники в шоу болельщиков, посвященном Сале

30 января «Нант» дома сыграл вничью 1:1 с «Сент-Этьеном» в рамках 22 тура чемпионата Франции.

Болельщики хозяев устроили перфоманс в поддержку Эмилиано Салы. Полицейская операция по поиску самолета с аргентинским нападающим завершилась 24 января.

28 января семья и близкие Салы начали частную операцию, которая закончилась обнаружением тела на территории между Францией и Уэльсом. Тело позже опознали как принадлежавшее футболисту. Церемония прощания с ним состоялась 16 февраля.

Федерация футбола Франции (FFF) оштрафовала «Нант» на 16500 евро за использование фаеров.