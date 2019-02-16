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    В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Салой

    В аргентинском городе Прогрессо прошла церемония прощания с экс-нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой.

    Событие прошло в здании клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где он начал карьеру. В церемонии участвовали родственники и друзья Салы, а также десятки местных жителей. Около гроба поставили письма и рисунки.

    Сала погиб в результате крушения самолета, летевшего из Франции в Уэльс.

    • О пропаже самолета стало известно 22 января.
    • Два дня поисков полицией Гернси не дали результата.
    • Семья и друзья Салы начали частные поиски.
    • 7 февраля из обломков извлекли тело, которое позже определили как принадлежащее Сале.

    Источник: AFP

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    16.02.2019 16:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 17 февраля 2019, 00:35

      Земля пухом тебе Эмилиано...

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 16 февраля 2019, 16:51

      Светлая память,Эмилиано.

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