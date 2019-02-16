В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Салой

Земля пухом тебе Эмилиано...
В аргентинском городе Прогрессо прошла церемония прощания с экс-нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой.
Событие прошло в здании клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где он начал карьеру. В церемонии участвовали родственники и друзья Салы, а также десятки местных жителей. Около гроба поставили письма и рисунки.
Сала погиб в результате крушения самолета, летевшего из Франции в Уэльс.
- О пропаже самолета стало известно 22 января.
- Два дня поисков полицией Гернси не дали результата.
- Семья и друзья Салы начали частные поиски.
- 7 февраля из обломков извлекли тело, которое позже определили как принадлежащее Сале.