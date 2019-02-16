В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Салой

В аргентинском городе Прогрессо прошла церемония прощания с экс-нападающим «Кардиффа» Эмилиано Салой.

Событие прошло в здании клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где он начал карьеру. В церемонии участвовали родственники и друзья Салы, а также десятки местных жителей. Около гроба поставили письма и рисунки.

Сала погиб в результате крушения самолета, летевшего из Франции в Уэльс.