Самолет, на котором разбился Сала, не был лицензирован для коммерческих полетов

Британская Комиссия по расследованию авиационных происшествий (AAIB) вышла с заявлением о том, что разбившийся самолет, в котором из Франции в Уэльс летел нападающий Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, не имел лицензии для легального перевоза пассажиров.

Из отчета выяснилось, что воздушное судно было зарегистрировано в США и не имело разрешения использоваться для коммерческих перелетов без согласия надзорных органов. Владельцы самолета не только не получили лицензию, но и не делали попыток легализовать поездки.

«Пока не установлено, на каком основании осуществлялась перевозка пассажира, но ранее пилот возил пассажиров на основании «разделения расходов», – сообщается в отчете.

Этой зимой Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января за 20,5 миллиона евро.

22 января он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения воздушное судно пропало с радаров.

4 февраля поисковая группа нашла обломки самолета, а вскоре – и тело футболиста.