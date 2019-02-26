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    Самолет, на котором разбился Сала, не был лицензирован для коммерческих полетов

    Британская Комиссия по расследованию авиационных происшествий (AAIB) вышла с заявлением о том, что разбившийся самолет, в котором из Франции в Уэльс летел нападающий Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, не имел лицензии для легального перевоза пассажиров.

    Из отчета выяснилось, что воздушное судно было зарегистрировано в США и не имело разрешения использоваться для коммерческих перелетов без согласия надзорных органов. Владельцы самолета не только не получили лицензию, но и не делали попыток легализовать поездки.

    «Пока не установлено, на каком основании осуществлялась перевозка пассажира, но ранее пилот возил пассажиров на основании «разделения расходов», – сообщается в отчете.

    Этой зимой Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января за 20,5 миллиона евро.
    22 января он вылетел на частном самолете в Уэльс. За час до запланированного прибытия на место назначения воздушное судно пропало с радаров.
    4 февраля поисковая группа нашла обломки самолета, а вскоре – и тело футболиста.

    Источник: Официальный сайт AAIB

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    26.02.2019 06:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 февраля 2019, 13:08

      и циничное "Завершил карьеру" на Бомбардире...

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 февраля 2019, 10:23

      Ах-ах, как такое возможно, это ж только в немытой России обман, подкупы, взятки, подделки документов и пр., а в благостной Гейропе сплошь орднунг и ахтунг!!! И тут на тебе - нет лицензии! если, по словам агента Салы, он уже не раз пользовался услугами этой компании, вероятно, данным самолётом, то это ж чудеса какие-то.
      Чувствуется рука русских хакеров и Путина!!!

      Чего сейчас-то копаться, парень погиб вместе с пилотом, что вы ему, жизнь вернете? Родным и близким горе баблом зальете? Ваш дебил угробил самолет с нашими детишками и ничего, вы ему сочувствовали, он себя виноватым не считал, дескать ошибка. И тут так же: какой-то латинос на самолетике - данунах, сам виноват, что не тот самолет зафрахтовал.

      0
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      Рейтинг: +78

      southerner 26 февраля 2019, 10:10

      Если бы в России такое случилось, сказали бы только у нас такое возможно , русское авось и т.д.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 февраля 2019, 08:37

      Это, на самом деле, преступная халатность со стороны руководства клуба. Кто-то должен понести наказание за это.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Cules2013 26 февраля 2019, 10:18

      Клуб тут при чем? Авиакомпания, которая предоставляла самолет, виновата. И тот, кто с ней заключал контракт.
      Ты, когда в Uber садишься, не спрашиваешь у водителя права, техпаспорт, лицензию - ты уверен, что иначе он бы не мог работать на таких заказах. И тут то же самое, только разрешений побольше надо.

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