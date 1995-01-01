Двух человек приговорили к тюремному заключению за распространение видео со вскрытия Салы

Суд в Великобритании приговорил двоих человек к тюремному заключению за использование ими видеоматериалов с посмертной экспертизы нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе.

Шерри Брей получила 14 месяцев тюрьмы, Кристофер Эшфорд – 5 месяцев. Оба обвиняемых признали свою вину.