Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Двух человек приговорили к тюремному заключению за распространение видео со вскрытия Салы

    Суд в Великобритании приговорил двоих человек к тюремному заключению за использование ими видеоматериалов с посмертной экспертизы нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе.

    Шерри Брей получила 14 месяцев тюрьмы, Кристофер Эшфорд – 5 месяцев. Оба обвиняемых признали свою вину.

    • Расследование было начато после того, как изображение Салы с посмертной экспертизы появились в социальных сетях. В связи с этим были проведены обыски в офисах компании по видеонаблюдению. В ходе расследования выяснилось, что Брей сфотографировала кадры из видео на телефон и отправила другому человеку в фейсбуке.
    • В начале года Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 января частный самолет, на котором он летел из Франции в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.
    • В феврале тело аргентинца было найден на дне пролива. Вскрытие тела футболиста проводили в морге Борнмута.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +217

      логист 26 минут назад

      они что там черный ящик искали!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Manilov 27 минут назад

      Писец..., ничего святого у людей не осталось.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73770
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru