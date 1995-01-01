Двух человек приговорили к тюремному заключению за распространение видео со вскрытия Салы

они что там черный ящик искали!!!
Суд в Великобритании приговорил двоих человек к тюремному заключению за использование ими видеоматериалов с посмертной экспертизы нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе.
Шерри Брей получила 14 месяцев тюрьмы, Кристофер Эшфорд – 5 месяцев. Оба обвиняемых признали свою вину.
- Расследование было начато после того, как изображение Салы с посмертной экспертизы появились в социальных сетях. В связи с этим были проведены обыски в офисах компании по видеонаблюдению. В ходе расследования выяснилось, что Брей сфотографировала кадры из видео на телефон и отправила другому человеку в фейсбуке.
- В начале года Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 января частный самолет, на котором он летел из Франции в Уэльс, пропал с радаров над Ла-Маншем.
- В феврале тело аргентинца было найден на дне пролива. Вскрытие тела футболиста проводили в морге Борнмута.