«Нант» выпустил форму в память о Сале. Форвард погиб ровно год назад

«Нант» выпустил партию футболок в память о нападающем Эмилиано Сале, который ровно год назад погиб в результате авиакатастрофы.
Экипировка выполнена в цветах флага Аргентины – белом и голубом. Тираж – 800 экземпляров.
Вырученные от продажи футболок деньги будут перечислены двум аргентинским клубам, принимавшим участие в воспитании игрока.
- 21 января 2019 года частный самолет с Салой на борту потерпел крушение в районе пролива Ла-Манш.
- Футболист летел в Уэльс, чтобы присоединиться к «Кардиффу», который купил его за 17 миллионов евро.
- Клубы до сих пор не могут решить вопрос с выплатами за этот трансфер.
Combattant et généreux, tu rêvais et méritais le maillot de l'Albiceleste. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d’Emiliano.https://t.co/J9oVerGK5p pic.twitter.com/EMgEhTWTSe— FC Nantes (@FCNantes) 21 января 2020 г.