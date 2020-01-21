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  • «Нант» выпустил форму в память о Сале. Форвард погиб ровно год назад

«Нант» выпустил форму в память о Сале. Форвард погиб ровно год назад

21 января 2020, 23:32

«Нант» выпустил партию футболок в память о нападающем Эмилиано Сале, который ровно год назад погиб в результате авиакатастрофы.

Экипировка выполнена в цветах флага Аргентины – белом и голубом. Тираж – 800 экземпляров.

Вырученные от продажи футболок деньги будут перечислены двум аргентинским клубам, принимавшим участие в воспитании игрока.

  • 21 января 2019 года частный самолет с Салой на борту потерпел крушение в районе пролива Ла-Манш.
  • Футболист летел в Уэльс, чтобы присоединиться к «Кардиффу», который купил его за 17 миллионов евро.
  • Клубы до сих пор не могут решить вопрос с выплатами за этот трансфер.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Нанта»
Франция. Лига 1 Нант Сала Эмилиано
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