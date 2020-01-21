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    «Нант» выпустил форму в память о Сале. Форвард погиб ровно год назад

    «Нант» выпустил партию футболок в память о нападающем Эмилиано Сале, который ровно год назад погиб в результате авиакатастрофы.

    Экипировка выполнена в цветах флага Аргентины – белом и голубом. Тираж – 800 экземпляров.

    Вырученные от продажи футболок деньги будут перечислены двум аргентинским клубам, принимавшим участие в воспитании игрока.

    • 21 января 2019 года частный самолет с Салой на борту потерпел крушение в районе пролива Ла-Манш.
    • Футболист летел в Уэльс, чтобы присоединиться к «Кардиффу», который купил его за 17 миллионов евро.
    • Клубы до сих пор не могут решить вопрос с выплатами за этот трансфер.

    Источник: Официальный твиттер «Нанта»

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    21.01.2020 23:32
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