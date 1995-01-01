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    ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы

    ФИФА обязала «Кардифф» ответить на претензию «Нанта» по неуплате первого перевода за трансфер Салы, форварда, погибшего при крушении самолета.

    Валлийский клуб должен оплатить первый транш за трансфер Салы в размере 6 миллионов евро в начале февраля от общей суммы трансфера 15 миллионов.

    Претензия была подана 26 февраля.

    «В письме от 15 марта ФИФА подтвердила, что зарегистрировала жалобу «Нанта» и довела до сведения «Кардиффа», что клуб должен ответить на нее до 3 апреля», – заявили клубные юристы «Нанта».

    • Форвард выступал за «Нант» с июля 2015 года.
    • За это время Сала провел за французский клуб 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: L'Équipe

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9840

      bset 17 минут назад

      На что вообще расчет? На то, что в Нанте все в шоке от произошедшего и забудут про свои деньги?

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