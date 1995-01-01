ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы

На что вообще расчет? На то, что в Нанте все в шоке от произошедшего и забудут про свои деньги?
ФИФА обязала «Кардифф» ответить на претензию «Нанта» по неуплате первого перевода за трансфер Салы, форварда, погибшего при крушении самолета.
Валлийский клуб должен оплатить первый транш за трансфер Салы в размере 6 миллионов евро в начале февраля от общей суммы трансфера 15 миллионов.
Претензия была подана 26 февраля.
«В письме от 15 марта ФИФА подтвердила, что зарегистрировала жалобу «Нанта» и довела до сведения «Кардиффа», что клуб должен ответить на нее до 3 апреля», – заявили клубные юристы «Нанта».
- Форвард выступал за «Нант» с июля 2015 года.
- За это время Сала провел за французский клуб 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.