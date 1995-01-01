ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы

ФИФА обязала «Кардифф» ответить на претензию «Нанта» по неуплате первого перевода за трансфер Салы, форварда, погибшего при крушении самолета.

Валлийский клуб должен оплатить первый транш за трансфер Салы в размере 6 миллионов евро в начале февраля от общей суммы трансфера 15 миллионов.

Претензия была подана 26 февраля.

«В письме от 15 марта ФИФА подтвердила, что зарегистрировала жалобу «Нанта» и довела до сведения «Кардиффа», что клуб должен ответить на нее до 3 апреля», – заявили клубные юристы «Нанта».